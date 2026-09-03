„Run to the Hills!” – Mennyire ismeri az Iron Maident?
Vágtató basszusfutamok, ikergitárok, történelmi és irodalmi témák, valamint a rocktörténet egyik legismertebb kabalafigurája, Eddie – az Iron Maiden a brit heavy metal megkerülhetetlen zenekara. De vajon Steve Harris első dalaitól Bruce Dickinson érkezésén át a The Number of the Beast történetéig mennyire ismeri a Maiden világát?
Ki alapította az Iron Maident 1975-ben?
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