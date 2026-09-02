Újabb frekvencián szólal meg a Magyar Katolikus Rádió
A Magyar Katolikus Rádió újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: idén már a második új adóját indítja el, ezúttal Berettyóújfaluban. A 90,3 MHz-es frekvencián elérhető adás a településen és annak mintegy 20-25 kilométeres körzetében hallgatható. Az új frekvencia bekapcsolásával a Magyar Katolikus Rádió immár 26 földfelszíni állomáson keresztül juttatja el értékközvetítő műsorait és üzeneteit hallgatóihoz.
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