Lelketlenek

A Simpson család egyik epizódjában Bart, aki nem hisz a lélekben, eladja a sajátját öt dollárért. Később persze megbánja, de nem tudja visszavásárolni, a drámának pedig azzal lesz vége, hogy Bart megeszi azt a papírt, amelyre a „Bart Simpson lelke” feliratot firkálta. Faust a tudásért és a hatalomért adta el a lelkét az ördögnek, a hegedűvirtuóz Paganini pedig a közönsége és az egyház szent meggyőződése szerint azért paktált le a patással, hogy a négyhúros hegedűn egy kézzel három oktávot le tudjon fogni, amire előtte soha senki más nem volt képes. A boszorkányok a lelkükért cserébe seprűnyélen repülhettek és titkos bűbájok tudóivá váltak a sötét középkori hiedelmek szerint.

Felmerül a kérdés: 2022-ben vajon milyen alkut érdemes kötni? Mi történik például, ha lelkünk virtuális lenyomatát próbáljuk értékesíteni? Hamarosan megtudhatjuk, hiszen hivatalosan is beléptünk az emberiség fényből való távozásának, kriptovalutáért értékesíthető NFT-fejezeteinek „eladom a lelkem” szakaszába: történt ugyanis, hogy a 21 éves Stijn Van Schaik eladásra kínálta „lelkét”. A hágai művészeti akadémia diákja digitális műalkotásként dobta fel a virtuális entitást az NFT-piacra. Ha esetleg valakinek jól jönne egy tartalék (vagy csere) lélek, amelyet elhasználhat különféle célokra, most jutányos áron megvásárolhatja!

„Helló, ön jelenleg egy lelket néz” – írja Van Schaik. „Egyelőre az enyém, ám miután befejeződött a feltöltése a blokkláncra, ki tudja, mi fog történni. Mit jelent az, hogy egy lélek decentralizált? Derítsük ki.” Az NFT egyelőre megosztó művészeti forma. „Egyedi” digitális objektumot képvisel, amely csak egy személy tulajdonában lehet, annak ellenére, hogy bárki elmentheti ugyanazt a képet egy gyors jobb klikk és mentés kombinációval. Egy dolog viszont lementeni egy macskás gifet, de vajon mi történik akkor, ha többen is lemásolnak egy lélek-NFT-t? Lehet, hogy Van Schaik az első digitális horcrux megteremtésének küszöbén áll?! A Harry Potter-regények főgonosza, Voldemort saját lelkének széthasításával készített másolatokat, azaz horcruxokat, bebiztosítva, hogy örökké élhessen. A lélek felszabdalásához persze embert kellett ölnie – nem csupán felfognia, hogy mi a rosseb az a bitcoin, és hol érdemes virtuális pénztárcát nyitni.

Úgy tűnik, a Simpson család immáron sokadszorra, akaratlanul is megjósolta a jövőt, mivel Schaik lelkének új tulajdonosa szabadon eladhatja azt, akárcsak Bart lelkének megvásárlója a szeretett rajzfilmfiguráét.

A lélek persze körülbelül annyira megfogható, mint egy cicás gif vagy mém, Schaik pedig már az üzlet részleteit rögzítő szerződésben is leszögezi, hogy ő maga nem hisz a lélek létezésében, ezt pedig a vásárlónak is tudomásul kell vennie, aki viszont ezután azt csinál az árucikkel, amit csak akar. A „lélek adásvételi szerződésének” IV. szekciója értelmében a fiatalember még a méltányos felhasználást is részletezi arra az esetre, ha új tulajdonosa a lelkét valamiféle vallási rituálé során szeretné feláldozni vagy felajánlani bármely istenségnek vagy spirituális entitásnak, de akár másba is ültetheti a lelket, ha azt szeretné. Arra is felhatalmazza a vevőt, hogy ha a lélek valamilyen oknál fogva továbbállna a vevőtől, például pokolra jut, akkor meggátolhassák a szabad mozgásban.

Kérdés, ha feldobnám például a józan ítélőképességemet NFT-ként, az vajon mennyit érne? Esetleg a cinizmusomra ráharapnának a vevők? Fantáziára, bátorságra, humorérzékre? Mondjuk negatív érzelmeket, idegesítő tulajdonságokat is szívesen feltöltögetnék a blokkláncra, no persze csak a művészeti/társadalmi kísérletezés kedvéért…

A szerződésbe pedig vastagon bele lenne vésve: a tranzakció után reklamációt nem fogadunk el, visszaváltás nincs! Van Schaik lelke eddig csak egyetlen ajánlatot kapott, az NFT ára jelenleg 0,1 Éter, azaz körülbelül 378 dollárt ér. A patás azért egészen biztos gálánsabb ajánlatot tenne érte.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)