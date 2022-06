Előkészíteni és beteljesíteni

Illyés Gyula 1961-ben egy körkérdésre válaszolva azt írta, hogy

a jó politikus szükségszerűen keddről szerdára, szerdáról csütörtökre oldja meg a feladatot. Az író nemzedékről nemzedékre.

Illyés ugyan még egy olyan íróképben hitt, és egy olyan írói szerepet képviselt maga is, amelyet ma nehéz lenne számonkérni vagy tetten érni irodalmi életünk alakítóin, valójában igaza volt: vannak, akiknek a távlatos célok meghatározása a feladatuk, a nagy eszmék, a közös szellemi-lelki keretrendszer felvázolása a küldetésük, s vannak, akik ezek módszeres megvalósításáért vagy kiteljesítéséért dolgoznak. Kivételesen ritka, amikor e kettő egy személy életművében egyszerre meghatározó. S az még kevésbé jellemző, hogy az ilyen kivételes formátumú emberek lehetőséget kapnak a sorstól vízióik gyakorlatba történő átültetésére. Arra pedig alig találunk példát a történelmünkben, hogy mindez időtálló sikereket is eredményezett.

Klebelsberg Kunó életműve arra példa, hogy mindez lehetséges. És mindebben az a fantasztikus, hogy kevesebb mint egy évtized alatt tudott évszázadokra meghatározó kultúrpolitikai konstrukciót teremteni. Ehhez viszont több dologra volt szükség. Egyrészt olyan vezetőkre, akik lehetőséget adtak neki, hogy a napjaink politikai stabilitását, kormányzati erejét nélkülöző, a jelenleginél lényegesen nehezebb politikai és gazdasági helyzetben is ki tudja teljesíteni kultúrpolitikai programját. Azt a programot, amelyet igazán nem is ismert sem a politikai közeg, sem a szélesebb nyilvánosság. Hogy ez mennyire így volt, arra Nagy Józsefnek a Klebelsberg könyveiről szóló, 1930-ban napvilágot látott kritikája hívja fel a figyelmet, amikor így ír Klebelsbergről: „Ma még a miniszter is kénytelen magyarázni a szándékait, s meg kell nyernie a közvéleményt a maga tervei számára, ha azt akarja, hogy az alkotáshoz kezében tarthassa a hatalom eszközeit. Ez a mi demokratikus korunk tette tehát íróvá Klebelsberget, s így lett a miniszter akarva-akaratlan publicistává. Hogy azonban valaki egyszerre miniszter és publicista, ez még a mai világban sem mindennapi jelenség.”

Tudás és gyakorlati készség

A publicista

ha hatalomra jut, könnyen elnémulhat, mert vagy azt várják tőle, hogy már sokszor kifejtett és jól ismert eszméit fogja megvalósítani, vagy egy adott politikai koncepció keretei közé kell beilleszkednie. Akár így, akár úgy, alkotásai meghatározott irány felé mutatnak, amit nem szükséges többé magyaráznia. Klebelsberg azonban úgy jutott a politikai hatalom birtokába, hogy előzőleg még nem volt módjában a nemzettel megismertetnie programját. Az a párt pedig, amelynek tagjaként miniszterré lett, maga is új volt a politikai élet mezején, s így nem jelentett egy részletekben is kialakult cselekvési vonalat. A háború előtt egy miniszter kész adottságokkal, s a dualizmus által megvont lehetőségekkel találta magát szemben. Szándékait ennek a keretei között nem kellett indokolnia másutt, mint a parlamentben. A háború után azonban mindez megváltozott. Egyrészt nagyobb lett a közvélemény hatalma, másrészt mindent újra kellett kezdenünk. A régi világ összeomlása után az újjáépítés lett a még ki nem jegecesedett politika egyetlen szilárd eszméje, de a részletekben minden folyékony állapotban volt. A hatalom birtokosai teljesen új helyzet előtt találták magukat, s ha értelmet kívántak adni alkotásaiknak, új ideológiát kellett a nemzeti közvéleménnyel elfogadtatniok, ami tetteiket magyarázza. Ennek az új nemzeti ideológiának a megformulázása a kabinet tagjai közül Klebelsberg grófnak jutott osztályrészül, s ennek a szükségessége tette őt publicistává.

Klebelsberg programját viszont nem egyedül alkotta meg, kellett hozzá szellemi szövetséges is, akit Kornis Gyulában talált meg, aki a politikájának filozófiai alapjait fektette le. De szükség volt olyan vezetőkre is, akik lehetőséget adtak a kultuszminiszternek. Elsősorban Horthy Miklós kormányzóra, akinek a politikai éleslátásáról tanúskodott a tőle sok kérdésben eltérően gondolkodó Bethlen István és Klebelsberg támogatása. Valamint magára a vesztes háborút, valamint az országcsonkítást követő történelmi jelentőségű kormányzati teljesítményt felmutató Bethlen miniszterelnökre, akinek a mérhetetlen bizalma kellett Klebelsberg Kunó kiteljesedéséhez. Ahhoz, hogy közel egy évtized alatt felbecsülhetetlen mértékű érték szülessen. Horthy és Bethlen is tudták, kiszámítható és stabil kultúrpolitikára van szükség, hosszú évekre meghatározó személyi felelőssel. Különösen háborús időkben, illetve a háború utáni újjáépítés időszakában értékelődik fel a kultúra, a szellemi hadviselés területe. Érthető tehát az, amit Horthy írt Klebelsberg Küzdelmek könyve című gyűjteményes kötetének köszöntőjében 1929. március 15-én:

Tíz évvel ezelőtt, emberfeletti erővel vívott becsületes tusa után, sebesülve tért haza a nemzet a messze idegenben fekvő harcmezőkről. És itthon a sebeket a forradalmak fertőzése érte, kínzó lázban vergődött a magyarság. Kimondhatatlan nélkülözés, szenvedés, munka és áldozat árán balsorsunk mélységéből lassanként kiemelkedtünk. További fejlődésünkhöz az elméleti tudás gyarapítása és a gyakorlati készség tökéletesítése szükséges. Elmélet és gyakorlat között ma már nincs éles választóvonal, a kettő szinte összekapcsolódott, s a fizikai és gazdasági sikereknek is a kultúra a nélkülözhetetlen előfeltétele. A művelődés megújító, teremtő, erősítő hatalmába vetett hittől áthatva támogattam a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszternek azt a törekvését, hogy szomszédainkat a kulturális nemes versenyben múljuk felül és a nyugati nagy nemzetekkel legalább művelődési téren igyekezzünk lépést tartani.

A kulcs Horthy azon mondata, amelynek a valóságtartalmáért újra és újra meg kell küzdenünk:

a fizikai és gazdasági sikereknek is a kultúra a nélkülözhetetlen előfeltétele.

Tehát nem az eredményesen teljesítő gazdaság által megtermelt pénzeket költi el a kultúra, hanem a minőségi kultúra és az erre épülő erős egyéni és nemzeti identitásunk a gazdaság sikerének a záloga.

Kornis Gyula arra hívta fel a figyelmet a Magyar Pedagógiai Társaságnak 1932. október 15-i ülésén elhangzott, Klebelsberget méltató emlékbeszédében, hogy

azok, akik a gazdaságpolitika elsőségét hangoztatják, rendszerint optikai csalódás áldozatai. Csak azt nézik, hogy a gazdasági beruházások viszonylag rövid idő alatt meghozzák a maguk kézzelfogható kamatait. De megfeledkeznek arról, hogy a kultúrpolitikai beruházások sem improduktívak, ezeknek is megvan a maguk bő szellemi aratása, csakhogy ez hosszú évek múlva vehető észre. A kultúrpolitika a maga iskoláival, ösztöndíjaival, kutatóintézeteivel a jövőnek dolgozik, és csak egy évtized vagy még nagyobb idő múlva érezteti a nemzet életében komoly hatását, amikor az új népiskolába járó nemzedék felnő, a külföldön tanuló ifjak vezető állásokba kerülnek, nemzetközi összeköttetéseiket gyümölcsöztethetik stb.

Az értelem kezdeményező ereje

A munka és a gazdaság kulcsfogalmak Klebelsbergnél: a gyakorlati szempontokon túl komoly morális dimenzióval is bírt a munka fogalmának középpontba helyezése. Maga Klebelsberg is munkamániás volt, rendkívüli szorgalommal pótolta mindazt, ami a képességeiből vagy a tudásából hiányzott, s ahogyan Kornis fogalmazott, „a munkában látta az egyéni és nemzeti élet lényegét”. Napjainkban, amikor az ötödik Orbán-kormányban a szaktárca nevében is egybeforr a kultúra és az innováció fogalma, különösen fontos kiemelnünk, hogy mit jelentett Klebelsbergnél a szellemi munka és a gazdaság törvényszerűségeinek és igényeinek az összekapcsolása. Kornis is felhívta a figyelmet arra, hogy a munka fogalmának következetes használatakor Klebelsberg nem csak a szellemi javakat teremtő munkára gondolt.