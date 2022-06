Ritkábban ugyan, de előtag is járulhat a szókapcsolathoz: házi feladat, de: nyelvtan-házifeladat, körzeti orvos, de: gyermek-körzetiorvos. Az egybeírásban érvényesülő mozgószabály ezen a néven az 1984-es szabályzatba került be először.Vannak esetek, amikor esetleg félreértést okozhat, ha nem e szabály alapján írjuk le a szavakat. Például a piacon a mérgesgomba-szakértőhöz visszük az erdőben szedett gombát, hogy vizsgálja meg azokat. Azonban, ha esetleg háromszor is ugyanazt a gombát visszük neki bemutatásra, lehet, hogy mérges gombaszakértő lesz az illető. A száraztészta-kereskedő is lehet száraz tésztakereskedő, azaz humortalan. A vágottbaromfi-kereskedőt azért írjuk a mozgószabály szerint, mert vágott baromfival kereskedik. Az ortopédcipő-készítő is mást jelent, ha jól belegondolunk, mint az ortopéd cipőkészítő. Kevésbé érthető félre, ha hibásan írjuk a csuklósautóbusz-vezető kifejezést, ámbár létezhet csuklós autóbuszvezető, akire esetleg az útja során jön rá a csuklás, de ez igen ritka. Ha pedig nem a munkája elvégzése közben, hanem otthon csuklik, lényegtelen információ a foglalkozása. Természetesen a hibásan írt alakokat mindenki megérti, nem fog kommunikációs zavart okozni. Mint ahogy a rosszul írt gyermek körzeti orvos esetében sem hiszi senki azt, hogy egy tinédzser fogadja a pácienseket. Összefoglalva és egy példával illusztrálva: a veszélyes + hulladék + tároló szavak írása attól függ, hogy mi a veszélyes, a hulladék vagy a tároló. Tehát ha a veszélyes melléknév az utolsó tagra vagy az összetételre vonatkozik, azaz a hulladéktárolóra, akkor különírjuk: veszélyes hulladéktároló. Ha viszont a rögtön utána álló kifejezésre, jelen esetben a hulladékra, akkor alkalmazzuk a mozgószabályt, és így jelenti azt, hogy a hulladék veszélyes: veszélyeshulladék-tároló.

Léteznek olyan különírt szerkezetek, amelyek, ha egy összetételi utótag járul hozzájuk, a mozgószabály alkalmazása nélkül is ugyanazt az értelmes szerkezetet eredményezik, például: friss hírösszefoglaló, frisshír-összefoglaló.Ahhoz nem fér kétség, hogy a helyesírási szabályok közül ez a legnehezebb, és semmiképpen nem szükséges tanítani a közoktatásban. Amikor háromnál is több szó kapcsolódik egybe, akkor születnek a szókígyók. Ilyenek például: általánosforgalmiadó-mentesség, minőségbiztosításirendszer-koordinátor, málnásbúzasörkategória-kedvelők, gluténmenteskenyér-sütő tanfolyam.