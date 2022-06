Rezeda Kázmér feltámadása

Hosszan tartó, súlyos, türelemmel viselt élet után elhunytam. Ez Rezeda Kázmér sírkövére volt felírva, aki aztán egy napon, végül is, hosszan tartó, súlyos, türelemmel viselt élet után elhunyt. Vagyis neki sem sikerült. Pedig próbálkozott.

Elhatározta például, hogy bármi is történjék, soha nem fogja abbahagyni a lélegzést. Aztán abbahagyta. Persze, érezhette ő is, hogy talán nem fog sikerülni, mert még életében kitalálta ezt a mondatot. És nem végrendelkezett – kire is lehetne hagyni egy garmada hangulatot? –, csak erről az egy mondatról, hogy ezt kell a sírkövére vésni, ha mégis úgy alakulna. Aztán úgy alakult.

De most az történt, hogy Rezeda Kázmér feltámadt.

– Ó… – mondta Rezeda Kázmér, mert emlékezett, hogy ilyen alkalmakkor illik azt mondani, hogy „ó”. Ha nő lett volna, talán még tenyerét is a mellére szorította volna „ó” közben, de ez elmaradt.