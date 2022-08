Van-e strandbüfé-forradalom a Balatonnál?

– Milyen motivációból indult a balatoni strandételek versenye?

– Bő tíz éve még leginkább a strandbüfék nívója miatt érték kritikák a Balatont, pedig már akkor megjelentek az újhullámos büfék, később pedig a bisztrók is. A verseny célja az volt, hogy megteremtsük a műfaj első szakmai elismerését, ezáltal pedig motivációt arra, hogy a vendéglátók egyre jobb ételekkel javítsák a kínálatot.

Egy strandon sajnos az üzleti modell nem kedvez a minőségnek, mivel magas a bérleti díj, és a július-augusztusi csúcsszezonban többnyire csak húsznapnyi igazi strandidő alatt kell kitermelni akár másfél millió forint bérleti díjat. Esőnapokon megromlana a friss alapanyag, ezért választják a mirelitet, a hekket és a lángost.

Ugyanakkor egyre több igényes fogyasztó is van, mi pedig ezt az irányt szerettük volna bátorítani ezzel a szakmai díjjal. Már induláskor nagy siker volt: inkább ételeket akartunk díjazni azért, hogy egészségesebb, minőségibb legyen a kínálat. Ami idén nóvum, leginkább az, hogy eddig viszonylag olcsón ehették az emberek az egészségtelen „retró” kajákat, de amióta elszálltak az olajárak, azóta ezek a paníros, olajban sült, nehéz ételek még drágák is lettek. Így még egy piros lámpa kigyulladt: eddig csak egészségtelenek voltak és cseppet sem nyáriak, de most már az áruk is felment. Tehát ha körülbelül ugyanannyiért ehetünk kreatív, egészséges, jó helyi alapanyagokból készített ételt, mint állott hurka-kolbászt, akkor ma már végleg érdemes váltani.

– Mi alapján döntenek?

– Wolf András séf idén már másodszor vett részt a zsűrizésben, aki elsősorban szakmailag értékelte az ételeket, de a szokásos étteremkritikától eltérő szempontok is vannak ebben a versenyben. Fontosnak tartjuk a balatoni régiós, tehát a balatoni megyékből származó alapanyagok felhasználását, és szeretjük, amikor akár a koncepcióban, névben vagy receptúrában van egy ötletes csavar, amelytől balatoni lesz az étel. Idén hazai hagyomány kapott csavart: a sós-kürtős, hiszen a kürtőskalácsról azt szoktuk feltételezni, hogy édes. Fontos az ötlet, illetve már külön díjazzuk a legjobb bisztróételt is, mivel képtelenség összehasonlítani a büfék kínálatával az alapvetően más konyhatechnológiai háttér miatt. Egy bisztróban a szép tálalás is fontos, az alapanyagok is lehetnek drágábbak és különlegesebbek, míg a büfékben az az igény, hogy gyorsan kézbe adható és árban is kedvezőbb legyen.