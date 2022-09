Kő Boldizsár szeretné, ha varázslatos mesevilága hungarikum lenne

Budapesten járunk, de belépve a kapun egészen más világba érkezünk. Kő Boldizsár a béke és nyugalom szigetén vezet végig minket. A kertben mindenhol színes játékelemek, figurák hevernek. Balra található a műhely, ahol Boldizsár fúr, kalapál, csavaroz.

Most éppen a gyerekkórház udvarára faragja a Bethesda Mesetér feliratot, valamint a Csodaszarvast a homokozóba. Az udvaron lévő rugós lovacskák a pici hintóval szintén oda készülnek. Ahogy a mérleghinta is, amely speciális darab, mert nemcsak a két végére, hanem középre, egy nyuszi ölébe is be lehet ülni, így hárman tudnak hintázni. A mozgássérült gyerekeknek készült körhintára kerekesszékkel is fel lehet gurulni, s a kicsik a kormányba kapaszkodva teljes biztonságban foroghatnak.

A kertben egy ukrán anyuka sétál a kisfiával.

– Azért fogadtuk be őket, mert tudom, hogy ez itt olyan hely, ahol egy kicsit megnyugodhatnak, elfelejthetik a szörnyűségeket. Nekünk csodálatos otthonunk van, amelyet ajándékba kaptunk a Jóistentől. A rokonságon keresztül pottyant az ölünkbe. A húgom, Virág és a férje is ide költöztek. Benépesült a ház, mert náluk öt, nálunk négy gyerek született.

Miközben virágok és egy kis tó mellett haladunk el, csatlakozik hozzánk Boldizsár tizenhat éves lánya, Rózsa, aki szerint jó érzés úgy felnőni, hogy rokonok és barátok veszik körbe. Családi ünnepeken százan gyűlnek össze.

– Szüleink 25. házassági évfordulójára kitaláltuk, hogy ajándékba írunk nekik egy számot a bátyámmal, Ábellel és a húgommal, Violával. Miután előadtuk Apa és anya című dalunkat, úgy döntöttünk, folytatjuk a közös zenélést – meséli Kő Rózsa.

Mezítláb nevű zenekarukkal most egy albumot szeretnének megjelentetni. Avar című számukhoz a videóklipet Boldizsár és mesemondó-énekes felesége, Gulyás Anna forgatták a közeli erdőben.

– A játszóterek egy része készül itt – mutat körbe Boldizsár, miközben a kinti konyha felé tartunk. – A többi Szentendrén, ahol 27 éves Csikó fiam él két gyermekével. Az ottani műhelyt ő vezeti. Képzőművészek, képzős diákok, zenészek, asztalosok járnak hozzánk dolgozni. Rózsa és Ábel is szokott velünk festeni.