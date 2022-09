Emlékezés Sarkadi Imrére

A rendező-szerkesztő biztos kézzel válogat az életműből. A Kőmíves Kelemen balladája nyomán írott novellájából bravúros kisjátékfilmet csinál lényegében archív filmekből, fotókból egy lehetséges értelmezését adva a műnek, miszerint a szocializmus elszánt építésének az emberélet sem volt drága. Ez az etűd illeszkedik bár az egészbe, de kiragyog a filmből, bizonyítva, hogy az archív anyagokból a látók képesek új tartalmat, minőséget teremteni. Sarkadi többször is nekifogott, hogy a novellából drámát írjon, de nem fejezte be. A torzóból csinált azután Paál István a Szegedi Egyetemi Színpadon emlékezetes előadást, s mások is színpadra állították. Utoljára 2013-ban Alföldi Róbert, de ott a kőművesek már építési vállalkozók, s nem áldozatot hoznak egy ügyért, hanem gyilkolnak a pénzért.

Sarkadi rendre olyan műveket írt, amelyek kérdései a változó társadalmi körülményekkel is érvényesek. Sokszor színpadra vitt és megfilmesített műve, az 1947-ben írott Bolond és szörnyeteg című regényéből szinte változtatás nélkül átdolgozott – mint erre monográfusa, Márkus Béla felhívta a figyelmet – Oszlopos Simeon alapkérdése, a tiszta igazság keresése, a „hogyan lehet megmaradni annak, akik vagyunk s miért, hogy látom a jót és mégis a rosszat követem”. (Oszlopos Simeon történetét egyébként Louis Bunuel is megfilmesítette 1965-ben, de a filmművészet „fenegyerekének” is felére kellett vágnia művét.)

Utolsó, halála napján megjelent kisregénye, A gyáva megint csak kortalan látlelet az emberről.

A gyávaságot a bátorságot imitáló tettekkel fedezzük, hogy ne kelljen szembenézni a regény végszavával: „és ez már mindig így lesz”. Felületesnek érzem Fráter Zoltán értelmezését a filmben, hogy a női sors kiszolgáltatottságáról szólna.

Domokos János azzal, hogy a hangsúlyt a kérdésfeltevéseivel tovább élő, minden korban újraértelmezhető művekre helyezte, egy lehetséges Sarkadi-reneszánszra is utalt. De nem szeretnék naivnak látszani. Bementem a legnagyobb könyv­értékesítési hálózat egyik boltjába, és megkérdeztem: Sarkadi Imre melyik műve kapható. Egy kattintás a számítógépen, és már jött is a válasz: „Egyik sem. Olyan régen adták ki, hogy inkább az antikváriumokat ajánlom…”

Borítókép: Blaskó Péter (b) Vándor és Papp István (j) Kőműves Kelemen szerepében Szörényi Levente, Bródy János, Sarkadi Imre és Ivánka Csaba Kőműves Kelemen című rockballadájának előadásán a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon 2016. június 16-án. A darabot, amely a színpad 22. évadjának nyitóelőadása, Mészáros Tibor rendezte. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)