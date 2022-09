Megmentőjét vette feleségül

Micsoda? Hogy megjártam-e a háború poklát? Nemhogy megjártam, meg is örökítettem. Azelőtt szabadúszó fotóriporter voltam. Dolgoztam mindenfelé, még az Est Lapok is alkalmazott néha. Úgyhogy mikor jött a sorozás, mozgósítottam a kapcsolataimat. Az egyik tábornok, a nevét nem mondom, mert diszkréció is van a világon, beajánlott tábori fotósnak. Így úsztam meg, hogy ágyútölteléknek vigyenek a frontra. Annak idején a lánya esküvőjén fotografáltam. A kép, ahogyan a menyasszonyt az oltár elé vezeti, ezüstkeretben ott állt az íróasztalán azóta is.

Negyvenegyben aztán nem volt mese, menni kellett az orosz frontra, hogy lefényképezzem a 2. magyar hadsereg dicsőséges előrenyomulását. Felkapaszkodtam egy kórházvonatra. Odafele még nem volt tele sebesültekkel, élelmet, gyógyszert, adományokat, orvost, ápolót vittünk a harcoló alakulatokhoz. Mondhatom, úri dolgom volt, nem úgy, mint a visszaúton, mikor megteltek a vagonok sérült, csonkolt, haldokló szerencsétlenekkel.