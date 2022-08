Két évvel ezelőtti vihar is segítette, hogy jövő év végéig megújul a gödi Huzella Kert

A biztonságos körülmények hiánya miatt közel két évtizedig zárva volt a gödi Duna-parti Huzella Kert. Bármilyen furcsa, az idén tavaszi újranyitást az a két évvel ezelőtti vihar is segítette, amely az öreg, beteg fákat kidöntötte – és számos épet is. A tomboló vihar a kerítést is megtépázta. A kert üzent, hogy ennél többet érdemel.

A letört ágakat felaprították, a törzseket feldarabolták, hatalmas kupacokban egymásra halmozták.

Méteres átmérőjű rönkök várják a jövőjüket. – Ezekből lépcsőket és padokat készítünk – tájékoztat ­Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója, aki a Huzella Kertet is felügyeli. Tudományos újságíró kollégákkal hallgatjuk, hogy ez az 5,1 hektáros terület páratlan természeti értékekkel bír. Hat forrás fakad az oligocén agyagból felépülő magaspartból – a források táplálta tórendszerben egykoron pisztrángot tenyésztettek. A tiszta vizet kedvelő halak helyére a mocsári körülményeket kedvelő lények költözhettek. A vízben rengeteg a szerves anyag, a fenéken méter vastag az iszap. – Húsz éve biztosan nem kotorták ki – méltatlankodik az igazgató, aki szerint a kert nevezetes lápi élőhelyei olyan alacsonyan találhatók, hogy nagyobb árvíz esetén a Duna elönti őket.

A birtok első tulajdonosáról nem maradt fenn hiteles adat. Helytörténészek szerint a villát és parkját 1885-ben említik először. A kastélyszerű épület feltehetően 1850 és 1865 között épült, több egymást követő szakaszban.