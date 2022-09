Magyar kórházvonattal a Don-kanyarba

„Minden anyag érték” Mit tudhatunk a képek készítőjéről, Reményi Józsefről (1911–1998)? A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Demecseren született, a nyíregyházi kereskedelmi középiskolába járt – e végzettségének köszönhetően kapta meg a gazdasági tiszti posztot. A világháború előtt az újpesti székhelyű Egyesült Izzó vállalatnál dolgozott. A háború után osztályidegennek minősítették, és főhadnagyból honvéddé fokozták le. Az ötvenes években családjával együtt nélkülözni kényszerült, helyzete csak a hatvanas években normalizálódott. Végül a Tungsramtól ment nyugdíjba 1973-ban. Háborús naplója teljes terjedelemben 2015-ben jelent meg magánkiadásban A doni fotós címmel, mintegy háromszáz válogatott fotóval együtt. A felvételeiből készült vándorkiállítás 2014 és 21 között járta az országot. Tavaly augusztus óta a XIII. kerületi önkormányzat által állított emléktábla őrzi Reményi nevét egykori otthona, a Kresz Géza utca 36. alatti társasház falán. A személyes részleteket immár nyugdíjas vegyészmérnök lánya, Véghné Reményi Mária idézi fel:

– Bátyja pap lett, lánytestvérei tanítóként helyezkedtek el. Ő is erősen szociális értékrendű, őszintén vallásos ember volt. Így szerette embertársait, lehetőség szerint mindenkivel jó viszonyra törekedett. Korán megmutatkozott, mennyire jó szervező. Amikor gyerek voltam, gyakran mondogatta nekem és két testvéremnek: „Minden anyag érték.” A bemutatott képek készítője, Reményi József főhadnagy. Forrás: A Reményi család hagyatéka Az egykori főhadnagy lánya háborús történetekkel is tud szolgálni:

– A háború során több főtiszt is látogatást tett a kórházvonaton, ahol persze illő módon megvendégelték őket. Apámat azonban rendkívül bosszantották az ilyenkor rendezett díszes ebédek és vacsorák. Nemcsak azért, mert ő felelt a készletért, de azért is, mert meggyőződése volt, hogy minden ember egyenlő, felesleges hát a főtiszteket megkülönböztetett bánásmódban részesíteni, és finom falatokkal traktálni. Reményi József beállítottságát további két eset is mutatja. Amikor megtudta, hogy az egyik kollégája felesége zsidó származású, beszélt a kórházvonat parancsnokával, aztán felvette az asszonyt ápolónőnek, és – más névre szóló papírokkal ellátva – helyet biztosított neki a 154-esen. Az asszony ráadásul várandós volt – az óvintézkedésnek köszönhetően csecsemője rendben világra jött. A másik eset a mai Ukrajna területén történt: a főhadnagy éppen beszerzőkörútról tért vissza, amikor a kórházvonat köré gyűlt környékbeliek között felfigyelt egy anyára és a gyerekére. Olyan rossz bőrben voltak, hogy kiemelt egy kenyeret a frissen beszerzett készletből, és az asszonynak adta. Erre az leoldotta a nyakában függő ikont, és átnyújtotta neki. A Szent Szergijt ábrázoló ikon jelenleg is megvan, a család nagy becsben tartott kincse.