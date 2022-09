Magyar testőr francia fogságban

Sümeg mezővárosában 1772. szeptember 27-én, 250 éve látta meg a napvilágot Kisfaludy Sándor, a XIX. század első évtizedeinek kiemelkedő jelentőségű költője, Himfy irodalmi alakjának megteremtője, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és a Kisfaludy Társaság rendes tagja.

Kisfaludy irodalmi munkássága jól ismert, így ezúttal életének viszonylag rövid, kevéssé köztudott, de személyiségére annál nagyobb hatású szakaszával: katonai szolgálatával ismerkedünk meg.

A tehetős zalai nemesi család első fiúgyermekeként született Sándor családjával az 1770-es évek második felében a Győr vármegyei Tétre költözött.

A rendkívül szigorú apa, Kisfaludy Mihály jogi pályára szánta őt. Ám a fiú az ország­gyűlés idején határozta el, hogy katonai pályára lép, amit önéletírásában meg is indokolt: „bátran kijelenté Attyának, hogy a Prókátorsághoz semmi kedve, hajlandósága, hanem katona kíván lenni, annyival is inkább, minthogy a’ sok ülést egésségének ártani érzi”.

Miután „Attya örömest engedett ezen kívánságának”, és megpróbálták elérni, hogy felvegyék a Magyar Királyi Nemesi Testőrséghez Győr és Zala vármegyéken keresztül, sikertelen maradt a próbálkozás.

Hősünk végül 1793 elején Bécsbe került. A testőrség az uralkodó személyes védelmén túl képzési szerepet is betöltött, hiszen a testőröknek tanulniuk is kellett, de az alakulat kulturális szerepe is megkerülhetetlen volt a XVIII. század utolsó harmadában. Kisfaludy mint délceg fiatalember a császárváros szórakozási lehetőségeit is igénybe vette, de a tanulásban nem igazán jeleskedett.

Az idilli állapot alig egy évig tartott, mert a testőrséget vezető Splényi Mihály alkapitány szigorú fegyelmet követelt meg, ami nem volt a fiatal katonák ínyére. A következő két év konfliktusok sorozatával telt el, panaszt panasz után nyújtottak be egymás ellen a szembenálló felek, a testőröket többször is megdorgálták fegyelmezetlenségük miatt.

A konfliktus oda vezetett, hogy 1795. december 2-án az alakulatnak helyet adó palota (Trautson-palota, ma az osztrák Igazságügyminisztérium épülete) harmadik emeleti tanterme egy éjszaka kigyulladt, feltehetően szándékos gyújtogatás miatt.