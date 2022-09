Mára a celebek váltak a legnagyobb klímabűnözőkké

Beköszöntött az ősz: a hőségriadók elmaradásával, ám ennek dacára aszállyal és természetesen a közösségi médiát elárasztó utolsó nyaralós fotókkal. Bele kell húzni, hogy még gyorsan kipattanjanak azok az irigylést és „ti aztán tudtok élni!” típusú kommenteket generáló posztok, hiszen mingyár’ vége a szezonnak, és az utószezon leértékelt bikinijeit felváltják a gőzölgő sütőtökös latték! Minden tökéletes: a tenger azúrkék hullámai, a hófehér fogsorú mosolyok, a csodaszép párok, a boldog családok. Senkit sem zavar, hogy mindez valószínűleg ordas hazugság, és a kép elkészülte előtt néhány perccel fenéken csípett egy medúza, a szálláson vendégmunkásokkal és ágyi poloskákkal kellett osztozni, a gyerek pedig végigüvöltötte az utat, mert épp jön a foga. A társadalom nagy része most ráadásul úgy érzi, be kell pótolnia az utazásokban és élményekben szűkös elmúlt két és fél évet, ezért háborús fenyegetettség ide, gazdasági válság oda, szélsőségekkel sújtó éghajlatváltozás pedig amoda: fel kell ülni arra a lehúzós fapadosra. Vagy ha szerencsénk van, akkor magánrepülőre, esetleg az öbölben ringó, százötvenmillió dolláros jachtunkra.

Az elmúlt években mást sem visszhangzott a világsajtó, mint hogy ha nem változtatunk sürgősen az életvitelünkön, elkerülhetetlen lesz a világméretű klímakatasztrófa, ám ez cseppet sem zavarja a jóformán vécére is magánrepülővel közlekedő hírességeket.

A celebek magángépeinek használatáról a Yard marketingügynökség készített összehasonlítást. Ebből kiderül, hogy a legaktívabb repülőgép tulajdonosa nem más, mint a tizenegy Grammy-díjjal kitüntetett Taylor Swift. A popénekesnő gépe ugyanis százhetven alkalommal emelkedett a levegőbe január 1-je és július 19-e között. Ez azt jelenti, hogy az év első felében csupán huszonkilenc nap volt, amikor a magángép pihenőt kapott. A Yard számításai szerint ezzel Swift lett a legszennyezőbb híresség: a repülője ugyanis éves szinten nagyjából 8300 tonna szén-dioxiddal terhelte meg a Föld légkörét – ez egy átlagember éves emissziójának közel 1185-szöröse. Ami több mint huszonkétezer percnyi repkedésre volt elegendő, ez tizenhat napnak felel meg. Az énekes szóvivője a lista publikálása után közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a popsztár nem saját maga hozta össze ezt a repülési időt, mivel a magángépét rendszeresen bérbe adják más utasoknak is – ami egyébként bevett szokás a magánrepülőt fenntartó szupergazdagok között.

A Yard elemzése alapján összeállított listán Taylor Swift mellett még olyan nevek szerepelnek, mint Floyd Mayweather ökölvívó, Steven Spielberg, Kim Kardashian, Mark Wahlberg, illetve Jay-Z és Drake rapperek.

Utóbbi állítólag több, kifejezetten rövid utat is megtett a magángépével, azonban a Real Toronto News Instagram-oldal témával foglalkozó bejegyzése alá személyesen kommentelt, hogy tisztázza: a szóban forgó rövid utakra logisztikai okokból volt szükség, azaz csak a repülőgépet mozgatták, utas nem tartózkodott rajta. Sokkal jobb! Ugyanitt napjaink egyik legismertebb híressége a Kardashian-klán másik tagja, az egykoron legfiatalabbnak kikiáltott self made, azaz saját erőből milliárdossá váló Kylie Jenner. Utóbbi megállapítás persze nevetséges, tekintve, hogy alapból gazdag szülők gyermeke, édesanyja pedig magánéletük valóságshow-ként eladásával szerzett óriási vagyont a családnak. No de nem is ez a lényeg, hanem, hogy Jenner a többiekkel ellentétben már azzal sem fárasztja magát, hogy sajtóközleményekben magyarázkodjon, mi több, Instagram-oldalán büszkén vállalta úri szokását: nemrég közzétett egy fotót, amelyen barátjával, a botrányhős rapper Travis Scott-tal állnak magánrepülőgépeik előtt. Jenner azzal a szöveggel osztotta meg a fotót 363 millió (!) követőjével, hogy: „a tiéddel menjünk, vagy az enyémmel?”

Sokaknál még ez a szintű ignoráns tahóság sem verte ki azonban a biztosítékot, és csak akkor tört ki a balhé, amikor kiderült: Jenner júliusban tizenhét perces útra is igénybe vette a magánrepülőjét Los Angeles környékén.

Megszületett a klímabűnöző kifejezés, amely igazán találó a hozzá hasonló celebekre, akik úgy használják magángépeiket, mintha csak taxit hívnának. A szóban forgó tizenhét perces repülőút egyébként körülbelül csaknem fél tonna szén-dioxid kibocsátásával járt, és helyettesíthető lett volna negyvenöt perces autóúttal. De hát mégis kinek van arra ideje? A Jenner-jelenség, azaz a semmiben sem jeleskedő, plasztik influencerektől a kétes minőségű vackokat is megvásárló attitűd azonban valóságos népbetegség az Egyesült Államokban – is. A megannyi befolyásolható fiatal vadul elkapkodja a Kylie-szájfényeket, ezáltal táplálja és élteti ezt a kultúrát, majd őszintén elcsodálkozik, amikor kiderül, hogy bálványa valójában milyen ember.

A magukat átlagosnak, rokonszenvesnek beállító celebek magánrepülőzési botrányai persze csupán a cseresznye a torta habján. A tortán, amelyen a zöldre mosást (greenwashing) gyakorló cégek, techmilliárdosok és hírességek az átlagembert hibáztatják a globális felmelegedés miatt. Ahogy Leonardo DiCaprióról özönlenek a millió dolláros szuperjachtokon lazuló képek, úgy hiszik el milliók, hogy a színész valójában a lehető legnagyobb környezetvédő. Legyél vegán! Használj lebomló/újrahasznosított termékeket! Kerüld az egyszer használatos műanyagokat, és vegyél helyi árut! – szólnak fentről a figyelmeztetések, miközben mi csak dühöt érzünk.

Vajon tényleg szép lassan eljutunk oda, hogy a kétségbeesett tehetetlenség szülte nihil minden mindegy alapon átírja a normákat?

Borítókép: Justin és Christian Combs celebritások magánrepülőjükkel (Fotó: Getty Images)