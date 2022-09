Micsoda buli!

Komolyan mondom, ekkorát rég mulattam, kartársak. Most mit piszkál, Póca? Nemcsak úgy lehet, ahogy maga csinálja, hogy gyorsan bedönt kétszer két decit négyszer, kiszalad rókázni, aztán ülve alszik a sarokban. Azt hiszi, nem láttam? Egy vállalati évbúcsúztatón kulturáltan, ízléssel is szórakozhat az ember. Én, kérem, az első pohártól hangulatba jövök, később lecsúszik a második, de a harmadikkal már vigyázok, mert tudom, hogy hol a határ. Nem rúgok be, mint egyesek, minden alkalommal.

Még hogy sótlan pasas lennék! Maguk nem látják, hogy havonta egyszer, mikor Csonka kartárssal és Nemes főmérnök elvtárssal kiszállunk Komlóra, kontrollálni a részleg működését, az egész napos gürcölés végén a Komló szálló éjszakai bárjában mi tagadás, mi is kiengedjük a fáradt gőzt.

Persze mértékkel, mert másnap munka van. Meglenne a komlói kartársak véleménye a pestiekről, ha úgy néznénk ki, mint a mosogató rongy. A központban hamar megtudnák, hogy kicsapongani járunk oda. Mit gondolnak, a kancsal Kovácsot mért cserélték le rám, mikor fölvetődött, hogy ki járjon stabilan Komlóra?

Mert mértéktelen volt, és rá lehetett mondani, hogy nem felel meg a szocialista embertípusnak. Én se tudom pontosan, hogy az milyen, de igyekszem megfelelni. Tudják odafönn, hogy a Kiskareszra mindig építhetnek, nincs vele baj.