Hermann Róbert elfeledett pénzügyminiszterekről és a tárca meghatározó fontosságáról

– Ez érdekes, mire utal?

– Arra, hogy a kor pénzügyminiszterei kellő szakmai súllyal rendelkeztek ahhoz, hogy akár kormányváltáskor is a helyükön maradjanak. A gazdaságpolitikáért szakmai szinten felelős tárcavezetők személye komoly biztosítéka volt a folytonosságnak, nem véletlen, hogy legtöbbjükből miniszterelnök is lett. A mindenkori kormányokon belül talán a pénzügyminiszteré az egyik legfontosabb tárca, békeidőben legalábbis mindenképp. A személyi folytonosság stabilitást tükröz, ami jelzésértékű a tőke, a külföldi partnerek számára. A dualizmus kora – az 1873-as nemzetközi válságot, illetve az első világháborút leszámítva – többé-kevésbé gazdaságilag nyugodt időszak volt.

Ehhez társult az a szerencsés körülmény, hogy rendre szakpolitikusok ültek a pénzügyminiszteri bársonyszékben, és kevésbé volt a kinevezéseknek politikai jellegük. A történelmi párhuzamokkal ugyanakkor óvatosan kell bánni, mert a dualizmus óta két-három rendszerváltást is megéltünk már, a körülmények gyökeresen megváltoztak.

– Volt közös jellemzőjük? Jellemvonásokra, karakterre, képzettségre gondolok.

– Minden esetben kiváló és magasan képzett személyiségekről beszélhetünk, akik mögött megvolt a politikai támogatás még a nehéz időszakokban is. Klasszikus példája ennek Széll Kálmán, akinek súlyos gazdasági válság után kellett helyretennie az államháztartást. Nagyon stabil parlamenti háttér és kormány állt mögötte, ezért a takarékossági intézkedéseit nagy parlamenti többséggel tudta megszavaztatni. Ez azért is lényeges, mert Magyarországon mindig is nagy hagyománya volt az érzelmi politizálásnak, ami életveszélyes gazdasági ügyekben. E pénzügyminiszterek közös vonása, hogy ezt mindig ki tudták védeni, ami végtelenül fontos üzenete ennek a korszaknak.

– Az Osztrák–Magyar Monarchiában a hadügyi, a külügyi és az ezek fedezésére szolgáló pénzügyi volt a három közös tárca. Volt jelentősége annak, hogy melyik miniszter milyen nemzetiségű?

– Nagyon is! A korszak háromnegyedében magyarok voltak a pénzügyminiszterek. Ez egyrészt azt bizonyítja, hogy a magyar pénzügypolitika olyan teljesítményt nyújtott, amelyet az uralkodó is nagyra értékelt, ellenkező esetben valószínűleg inkább a gazdaságilag fejlettebb Ausztria delegálhatott volna pénzügyminisztereket.

Persze tagadhatatlan, hogy szerepet játszott ebben a birodalmi politika is. A három közös tárca közül a hadügy élére sohasem neveztek ki magyart, és a közös külügyminiszterek esetében is kétharmadrészt az osztrák dominancia volt a jellemző.

Alighanem a közös pénzügyminiszterségen keresztül kompenzálták Magyarországot, de ez nem von le semmit annak az értékéből, hogy a tárcavezetők egytől egyig felnőttek a feladathoz. Az aktuális kormányfő jelölte, és az uralkodónak jóvá kellett hagynia a kinevezést, azaz ­Ferenc József ellenében senki sem kapott miniszteri kinevezést.