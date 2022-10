Klasszikus vívódó, hezitáló alkata okozta a Stasi-százados vesztét

Ha léteznek égi vendéglátóhelyek, Szűcs Sándornak és Lutz Eigendorfnak bizonyosan lenne közös témája egy ottani beszélgetésre. Az egykori magyar, illetve keletnémet válogatott labdarúgó a korkülönbséget tekintve apa és fia lehetnének, de sorsuk közös: Európa hidegháborús megosztottsága és a kommunista diktatúrák áldozatává váltak, a titkosszolgálatok a magánéletükbe is beférkőztek.

A Kovács Erzsi énekesnővel szerelmi kapcsolatra lépő Szűcsöt lépre csalták, disszidálási kísérletük során tetten érték, végül 1951-ben, mindössze 29 évesen kivégezték. Történetükből Az énekesnő címmel nemrég Vitézy László készített filmet. Eigendorf 1979-ben szökött át az NSZK-ba az 1. FC Kaiserslautern futballcsapatához, majd négy évre rá felettébb gyanús körülmények között veszítette életét autóbalesetben. Sem bizonyítani, sem kizárni nem lehetett, hogy a keletnémet állambiztonságnak, a Stasinak az ügynökei idézték elő a halálát. Azt viszont tudjuk, hogy az NDK-ban ragadt feleségére úgynevezett Rómeó-ügynököt, azaz szerelmet mímelő férfit küldtek. Szűcs és Eigendorf sorsában az is közös, hogy mindketten a belügy csapatát, az Újpestet, illetve a berlini Dinamót erősítették, ami csak súlyosbította helyzetüket.

Eigendorf élete a cselekmény egyik fő szálát adja Franziska Stünkel nyugatnémet születésű – a történtek idején még kisgyerek – rendezőnő nemrégiben bemutatott Nahschuss (Közeli lövés) című filméjben, amelyet a magyar nézők Az utolsó küldetés címmel láthatnak. Mégsem a futballsztár a főszereplője, hanem – fiktív néven – a keletnémet kommunista gépezet önmagában jelentéktelen fogaskereke, akin 1981-ben az elnyomó rendszer olyannyira példát statuált, hogy ő maga is áldozatként vonult be a kelet-európai kommunizmus történelmébe.

A tudományos ambíciókat tápláló, eredetileg közgazdászdoktor Werner­ Teske ­Stasi-századost meglehetősen tétova disszidálási kísérlet előkészítése („árulás”), valójában annak csak fontolgatása miatt halálbüntetéssel sújtotta egy katonai bíróság. Ezzel Teske az – ahogy a nyugatnémet sajtó írta, úgynevezett – Német Demokratikus Köztársaság, sőt az egész későbbi Németország utolsó kivégzettje lett.

Természetesen csak azokat számítva, akiknek legalább valamiféle perük volt, nem sorolva ide a belnémet határon, így az 1961 és 1989 között álló berlini falnál halálba taszított, sok esetben lelőtt határátlépőket. (Arról, hogy a Teske-ügy még az NDK büntetőjogából kiindulva is koholt per volt, lásd Gunter Lange berlini történész-újságíróval készült interjúnkat. Lange könyve, az ügyet felgöngyölítő A közeli lövés ugyancsak tavaly jelent meg Németországban.)

Teske – aki a történtek idején még negyvenéves sem volt; ha élne, idén lett volna nyolcvan – klasszikus vívódó, hezitáló alkat volt, végül a vesztét is ez okozta. A filmben Lars Eidinger kiváló alakítása is kidomborítja, hogy sem megfelelően azonosulni nem tudott a diktatúrával, sem a kellő távolságot megtartani tőle. Vonzó volt számára a kiemelt belügyes állás, de viszonylag gyorsan meghasonlott, ami emberi gyengeségeit is a felszínre hozta, és ez stiklikkel járt együtt. A Stasi belső ellenőrzése buktatta le, a megbotlott ember pedig kiváló préda a kommunista rendszer kíméletlen belügyes nagykutyáinak, mint amilyen Erich Mielke Stasi-miniszter volt, a 80-as években már hadseregtábornok, az egész NDK-rezsim talán legerősebb embere. Mielke – biztos, ami biztos – egy kofferban tartogatta az országot irányító Erich Honeckert kompromittáló iratokat – szovjet műszóval: kompromatokat – is.