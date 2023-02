Egy ember, aki kétszer halt meg

Az Ify Lajos által készített, szintén az eldőlés határán álló kereszt viszont a turistaösvény mentén, a kapun kívül áll, méreténél és elhelyezkedésénél fogva is könnyebben kezelhető – felújítható. A kötetzáró írás tanúsága szerint ez meg is történt tavaly nyáron. Az első lépés a homokkő faragvány tisztítása volt, végső mozzanatként az ikonikus felirat is újra tisztán olvasható: Ludovice, memento mori! – Lajos, emlékezz a halálra!