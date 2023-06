Miért lett az év emlékhelye a vár, ahonnan kivont karddal rohant halálába Zrínyi?

Szentmise a munka ünnepén?

A Zrínyi-kultusz ápolásában oroszlánrészt vállaló Szigetvári Várbaráti Kört a közelmúltban Magyar Örökség Díjjal ismerték el. A Molnár Imre által 1959-ben alapított, majd Ravaszdi László által vezetett lokálpatrióta társaság elnöke ma Varga Zoltán történelemtanár, a városi könyvtár igazgatója. Nemcsak a vár, a várbarát kör története is valóságos XX. századi hőseposz. Az alapító Molnár Imre kollégiumi nevelőtanár az 1956-os forradalom idején gyújtó hangú beszédet mondott a város főterén, de valami csoda folytán ezt megúszta. Alighanem mert „Zrínyi bolondjának” tartották, egyébként pedig egy ilyen ember nagyon is jól jött a Hazafias Népfrontnak és a tanácselnöknek akkor, amikor azok a várossá nyilvánítás mellé igyekeztek érveket felsorakoztatni. Támogatták „Zrínyi bolondját” abban, hogy a háború előtt létező Múzeum Egyesület mintájára megalapítsa a Szigetvári Várbarát Kört, amelynek taglétszáma csakhamar több mint nyolcszázra nőtt, vagyis a lakosság nagy hányada belépett a körbe. Molnár Imre fanatikusként vetette bele magát a Zrínyi-kultusz ápolásába: ünnepek, konferenciák, szimpóziumok szervezésébe, ismeretterjesztő kiadványok készítésébe és terjesztésébe, könyvkiadásba, múzeumi anyagok, leletek gyűjtésébe, miközben folyamatosan házalt vállalatoknál, téeszeknél a szükséges pénz összegyűjtése érdekében. A kör megkerülhetetlen kulturális intézménnyé vált Szigetváron. Mivel „Imre bácsi” óvatos volt a politikát illetően és „csak” a hazafiságot, lokálpatriotizmust erősítette. megtűrték, sőt 1980-ban még díszpolgári címmel is elismerték érdemeit. 1982. május 1-ére általa szervezett program hazafias tematikájával gond akadt, nevezetesen, hogy Imre bácsi „elvonja a figyelmet a proletár internacionalizmus ünnepéről”.

– Tudja-e. mit ünneplünk május elsején – kérdezte a megyei pártitkár fölényeskedve a szőnyeg szélére állított Imre bácsitól, mire ő annyit mondott ártatlan arccal, hogy hát Zrínyi Miklós születésnapját.

– Is! Molnár elvtárs, de csak is! – szikrázott a szeme a párttitkárnak.

Pár évvel később Zrínyi-napot szervezet, amely körmenettel és szentmisével vette volna kezdetét, melyet Cserháti József, a pécsi megyés püspök celebrált volna. Ez bizony már végképp kiverte a biztosítékot a „klerikális reakcióra” érzékeny megyei elvtársaknál. Molnár Imrét ismét raportra szólították, mire ő lemondott a kör vezetéséről.

Posztján a városi múzeum igazgatója, Ravaszdi László követte, aki hasonló elkötelezettséggel vitte tovább a stafétát, amelyet 2008-ban tőle utóda, Varga Zoltán vett át. Elmondása szerint ő elsősorban az ifjúság történelmi és hazafias nevelésében – szavalóversenyek, hagyományőrző táborok, történelmi túrák, temetők önkéntes rendbehozatala – látja a Szigetvári Várbarát Kör jelenleg legfontosabb küldetését.