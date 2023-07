Az elmúlt hetekben visszatérő beszédtémává vált, hogy a magyar családok mennyire engedhetik meg maguknak a balatoni nyaralást. Mindez számos kérdést vet fel, hiszen ahány ház, annyiféle nyaralási és pénzköltési gyakorlat, és bizonyos, hogy az elmúlt év gazdasági kihívásai nehézségek elé állítják a nyaralni szándékozókat. Tényleg annyira súlyos a helyzet, ahogy azt egyes hírportálok állítják? Valóban nem láthatunk családokat a Balatonon? Dehogynem!

Balaton idén is: mindenkit vár a balatoni nyár (Fotó: Bach Máté)

Balaton idén is

A nyaralás elsősorban a pihenésről és a korlátok nélküli kikapcsolódásról szól. Ám a változásokat figyelembe kell venni, mert az magában hordozza a fejlődés lehetőségét is.

A nyaralóknak érdemes lenne változtatni sok évtizedes szokásaikon, mert nem minden a pancsolás és a strandbüfé a Balaton-parton sem.

Érdemes az elmúlt évek giccses levendulamezőit is magunk mögött hagyni, és más kulturális, rekreációs programok felé fordítani figyelmünket.

Aki kicsit jobban megszervezi a nyaralását, az nemcsak sokat spórolhat, hanem új élmények és ismeretek birtokába juthat. Azaz a nosztalgikus hangulatú hekkezés helyett legyünk felfedezők, ismerjünk meg új helyeket. Kiváló családbarát programok, kirándulóutak és kiállítóhelyek várják a látogatókat a Balaton körül. Köztük számos olyan, amely kevés pénzből is kigazdálkodható.

Péntek kora hajnalban vágunk neki utunknak, hogy meghódítsuk a magyar tengert és megismerkedjünk áraival. Tervünk szerint a déli part településein töltünk el egy tartalmas napot. Vonatunk hamar átrobog Lepsényen, kisvártatva a fák lombjai közül előtűnik a tó tündöklő képe. Fürkésző tekintettel nézzük az egymás mellett elsuhanó állomásokat, nyaralókat, az óriásfenyők sorait.

Balaton parton minden az ami volt, de érdemes nem csak a tó mellett nézelődni. (Fotó: Bach Máté)

A Balaton vár mindnekit

Első megállónk Fonyód. Vonattal a közlekedés kedvező árú: a gyermekkel utazók családi kedvezményként 33 százalékos térítéssel vehetik igénybe a MÁV szolgáltatásait. A vonat gyakorta a legköltséghatékonyabb tömegközlekedési eszköz, akkor is megéri, ha kicsit kutyagolni kell az állomástól. Legyünk őszinték: szinte mindig a Balaton-parti települések középpontjában találhatók a megállók. Itt is csak pár száz méter, és lehet is lubickolni.

Nem engedünk a csábításnak, inkább Fonyód kikötőjéhez sietünk. Tűz a nap, a fürdővendégek többsége még az igazak álmát alussza, ám az árusok már kint vannak és a portékájukat rendezgetik. A naptej és a szalmakalap mellett létezik egy kiváló magyar praktika a forróság ellen: a fröccs. Megkóstoljuk a balatoni borvidék egyik ízletes olaszrizlingjét sportfröccs formában. Felemelő érzés még az egyetlen deci bor kóstolgatása is.

Talán ez a titka a modern nyaralásnak: mértékletesség és értékorientáltság.

A helyi fröccsmester szerint még nem indultak be a dolgok. Nem aggódik, mert amíg kiváló borokból nagyszerű fröccsöket készít, keresni fogják. Erre iszunk, majd továbbsétálunk a kikötőbe, ahol egy vízitaxis arról számol be, hogy idén több a bevétele. A Fonyód–Badacsony közötti motorcsónakos útjait a Mahart áraihoz képest 1500 forinttal drágábban kínálja, de nincs oka panaszra: az egyedi élményeket nyújtó hajókázásra növekszik a kereslet. Vannak, akik nagyobb összegeket is képesek kifizetni azért, hogy családjukkal egy-két órát ringjanak a Balaton hullámain. Kedvesen invitál bennünket is a fedélzetre, de nem szállhatunk vízre: egyrészt kilöttyenne a fröccsünk, másrészt várnak Fonyód pénztárcabarát élményei.

Balaton látképe a Sipos-hegyi kilátóból (Fotó: Bach Máté)

Első utunk a Sipos-hegyi kilátóhoz vezet, ahol némi baktatás után ámulatba ejtő panorámában gyönyörködhetünk. Szédítő az élmény, és nem a fröccs miatt. Páratlan látvány, innen a Balatont úgy láthatjuk, mint sehol máshol. Semmiképpen se hagyjuk otthon a fényképezőgépünket:

kiváló szelfik készíthetők a Balaton zöld hullámai előtt, amelyekkel bosszanthatjuk irodában robotoló hozzátartozóinkat.

Kriptalátogatás nyaraláskor?

Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy következő állomásunk a Balaton egyik legbizarrabb turisztikai attrakciója: a Kripta-villa. A szintén csodálatos panorámájú vendéglátóhely és az alatta található kriptahelyiség egyedi létesítmény. A Kripta-villa története a 20. század elején vette kezdetét, amikor Abrudbányai-Rédiger Ödön menyasszonya az esküvő előtt három héttel elhunyt.

A férfi évtizedekkel később, megboldogult szerelme emléke előtt adózva építette a mediterrán stílusú villát, amelynek aljában egy kriptát is kialakított.

Megnyugtatunk minden nyaralót: végül senkit sem helyeztek örök nyugalomra itt, ugyanis a második világháború elvesztése után – amikor Észak-Erdély ismét Romániához került – Abrudbányai-Rédiger ifjúkori szerelme maradványai Kolozsváron maradtak. A magyar sors szomorú példájának egy újabb fejezetét ismerhetjük meg, hiszen a szerelmesek még holtukban sem nyugodhattak egymás mellett. Maradt az üres kripta, és felette a két életnagyságú szobor. A helyi turistacsalogató legenda úgy tartja, hogy ha a szerelmesek a szobor felett kezet fognak, akkor szerelmük örökké fog tartani.

Ha erre járunk, ezt a szerelmi praktikát érdemes kipróbálni, és általában ajánlatos nyitott szemmel járni a településen. Az egyik porta előtt kirakodóvásárra leszünk figyelmesek. Anya és lánya árulják a kézzel készült textiltermékeiket. Bevallják, hogy csak a kíváncsiság kedvéért vágtak bele az otthoni értékesítésbe. Vállalkozásuk abszolút újdonság: csupán egy órája kezdték, de nagyon elégedettek, mert már két vásárlójuk is akadt. Örömmel számolnak be arról, hogy kézművestermékeik a fonyódi nagy piacon is népszerűek.

Fonyód várja a nyaralni vágyókat (Fotó: Bach Máté)

További látnivalók sokasága akadna még Fonyódon, de mennünk kell a szomszédos településre, Balatonfenyvesre. Itt is csak pár métert kell sétálnunk, és a kiépített strandba botlunk. Az összehasonlítás kedvéért itt is iszunk egy sportfröccsöt. Aztán a hideg hűsítővel a kezünkben beszélünk a Torino étterem tulajdonosával. Úgy véli, a sajtóban hamisan híresztelték, hogy a Balaton drága.

– Hétszáz forint egy sportfröccs, mi ebben a drága?

– Valóban igazat kell adnunk, az ország más pontján is pontosan ugyanennyi egy pohár fröccs. Csalódott, hogy a pihenni vágyókat riogatják, holott Balatonfenyvesen is kiváló a szabadstrand.

Balaton parton érdemes kerékpárra is szállni (Fotó: Bach Máté)

Délidőben nemcsak a hűsítő fröccs esik jól, hanem az ebéd is.

Mi nem a lángos árán aggódunk, hanem a koleszterinszintünk miatt.

Ezért olyan ételt választunk, amely ár-érték arányban megfelelő és teljes étkezésnek számít. A roston sült csirke édesburgonyával ilyen.

Már csak annyi időnk maradt, hogy megmártsuk a lábunkat a strand lépcsőjén, aztán robogunk tovább vonatunkkal.

– Vannak változások, hiszen terhelt időszakot élünk, de határozottan állítom, hogy a Balatonon nincsenek egységes árak – köszönt minket Balatonföldváron Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. – Így nem igaz, hogy a Balaton megfizethetetlen egy átlagos családnak. Természetesen vannak szolgáltatóhelyek, legyen az szállás, vendéglátás vagy egyéb attrakció, ahol magasak az árak, de ez a világ bármely részén így van.

A Balatonon nincsenek egységes árak

A Balatoni Turizmus Szövetség hiteles információkkal igyekszik szolgálni, de sajnos egyes portálok egyoldalúan, mindig negatív környezetben foglalkoznak a Balatonnal. Hol kevés a víz, hol sok a szúnyog. És minden évben visszatérő téma az ár. Az elfogult tájékoztatás nemzetgazdasági szinten is negatív hatást válthat ki, mivel az emberek tévesen elhiszik, hogy a Balaton megfizethetetlen.

A turisztikai szakértő arra is rámutat, hogy az elmúlt tíz évben jelentős fejlesztések történtek a Balaton környékén.

Csak a Kisfaludy-programban számos szálláshely újult meg. Magánszállások és panziók – akár a Balaton-parttól pár száz méterre – hat főre már napi 45–50 ezer forinttól elérhetők. Fekete Tamás szerint a strandokon és a vendéglátóhelyeken a Balaton partján az árak más, turisztikailag frekventált helyekkel összehasonlítva átlagosak, igaz, az elmúlt másfél év gazdasági nehézségei, alapanyag-drágulása miatt a vendéglátósok áremelkedésre kényszerültek. Ennek mértéke sem egységes, például a balatonföldvári kikötőben az egyszerű lángos 790 forintért, míg a sajtos-tejfölös 1390 forintért kapható; aki ennél jobb szolgáltatást szeretne, az bőséges a kínálatból válogathat – igaz mélyebben kell pénztárcájába nyúlnia.

A balatonfenyvesi naplemente ugyanolyan népszerű, mint régen (Fotó: Bach Máté)

Fontos megjegyezni, hogy a Balaton nem csupán öt-hat frekventált településből áll. A 72 kilométer hosszú tó északi és déli partján számos strand és szolgáltató között választhatnak a nyaralók. Az interneten minden lényeges információ elérhető, így könnyen meg lehet találni azokat az egyénre szabott helyeket, amelyek megfelelnek az elvárásainknak és a pénztárcánknak.

– Tény, hogy sajnos nem érhető el mindenki számára a legmagasabb kategória, de ez mindig is így volt. Számos partszakaszon lehet ingyen strandolni, miközben a szabadstrand nem egyenlő a gyenge minőséggel.

Az elmúlt napokban többek között Balatonföldvár szabadstrandja kapott Kék hullám zászló minősítést, a szezon végéig pedig előreláthatóan további strandok fognak kiváló minősítést szerezni. A fejlesztések máshol is megtérülnek, a Balaton Bike 365 projektben például több mint ezer kilométer kerékpárutat jelöltek és tábláztak ki. A Balatonon összességében sokkal impulzívabb a turizmus: a strandolás mellett többek között a kerékpározás is virágkorát éli – mondja el Fekete Tamás.

Akár kerékpárra is pattanhatnánk, hogy letekerjünk a huszonvalahány kilométert Siófokig, de hőségriadó révén inkább kérünk egy újabb sportfröccsöt, majd lesietünk az állomásra, hogy elérjük a következő vonatot.

Alig negyedóra után Siófokon folytatjuk déli parti körutunkat.

– A Balaton, Európa legnagyobb tava megkerülhető biciklivel, de ezt a lehetőséget mégsem használjuk ki eléggé – veti ellen a siófoki Koósz Zoltán, a Balatonkör Sportegyesület elnöke. – Én már ötször tekertem körbe a tavat az idén. Igaz, aki nem a tó körül él, annak körülményes a 206 kilométer megtétele szállásfoglalás nélkül. A szokásos szállásomon négy év alatt két és félszeres volt az árnövekedés, ám ez nemcsak az infláció, hanem a vendéglősök hozzáállása miatt is történt. Egyes szolgáltatók csak az egyre nagyobb bevétel elérésére törekednek.

Balatonfenyvesi éjszaka (Fotó: Bach Máté)

A szállásárak miatt kevesebb a többnapos kerékpáros utazás a Balaton körül. Az emelkedő trend azért fáj különösképpen a kerékpárosközösségeknek, mert nekik többnyire nincs sok pénzük. A biciklik Balatonra szállítása sem egyszerű. Az elmúlt években érezhető a javulás a vasútvonalakon, kiváltképpen az újabb szerelvényeken, ugyanakkor még mindig előfordulhat, hogy előre megváltott kerékpárjegy és kerékpárhelyjegy ellenében sincs hely a biciklinek.

Az autós szállítás sem megoldás, mivel az autóval érkezők számos településen parkolási díjakra számíthatnak.

Koósz Zoltán szerint a mozgásszeretők ma a költséghatékonyabb, rövidebb, egynapos kerékpártúrákat választják. A középkorúak jelenléte dominál, a fiatalok az egyik településről másikra tartó „kocsmatúrákat” kedvelik legjobban. Ez a helyi közösségben okozhat gondot, mivel hivatalosan csak felelősségteljes alkoholfogyasztással lehet kerékpárral közlekedni. Mi már nem szeretnénk biciklire szállni, de iszunk még egy utolsó sportfröccsöt a vízparton. Búcsúzunk a Balatontól, a fővárosba tartó vonatúton már a visszatérésről beszélgetünk. Mert a boldogság a Balaton partján sem pénzkérdés.

Borítókép: Kajakozók Balatonfenyvesen (Fotó: Bach Máté)