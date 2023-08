Hogyan folytatódik az orosz űrprogram a Luna–25 után?

Luna–25 és tovább

A siker 47. évfordulóját ünnepelhette volna stílusosan a Luna–25, ha augusztus 25-én leszáll, azonban augusztus 19-én előbb „rendellenes helyzet” alakult ki a robotrepülő fedélzetén, majd megszakadt vele a kapcsolat, és ütközött a Hold felszínével. A baleset pontos okait vizsgálják, a hírek szólnak emberi hanyagság vagy pénzhiány okozta műszaki hibáról, de meteorbecsapódásról is.

Tény, hogy az eset rosszul érinti az orosz űrprogramot, illetve Oroszország presztízsét. A 2020-as évek kezdete mérföldkövet jelentett az űrkutatás történetében, mivel amerikai, orosz, európai, kínai, indiai, dél-koreai és japán missziók készültek a Holdra, a Marsra és a Naprendszer távolabbi pontjaira. Megvalósulni látszott az a hatvanas évekbeli álom, hogy az emberiség együtt fedezi fel a világűrt. Az ukrajnai háború azonban nemcsak a földi geopolitikában rendezte át a térképet, hanem az atmoszférán túl is. Az Európai Űrügynökség beszüntette a Roszkoszmosszal való együttműködést: sem a Luna–25, Luna–26 és Luna–27 Hold-, sem az ExoMars űrszondás Mars-misszióban nem vesznek részt. A döntés nyomán Oroszország kénytelen volt Kína felé fordulni (a nyugati szankciók nyomán ez amúgy sem áll távol Moszkvától).

Oroszország kontra India

Az oroszok idén augusztusban leginkább Indiával versenyeztek, mivel a Chandrayaan–3 misszió néhány nappal a Luna–25 után célozta meg a Hold déli oldalát, ahol a további holdfelszíni kutatásokhoz elengedhetetlen fagyott vizet sejtenek a kutatók. A nyugati fejlesztésektől nem elzárt Chandrayaan–3 a hírek szerint jobb szoftverekkel rendelkezik, mint a Luna–25, amely a nyugati szakértők szerint nem viselte el hosszú távon a kozmikus sugárzást. Ráadásul az orosz robot kevesebb műszerrel rendelkezett a talaj tanulmányozására, illetve a felszíni vizek kimutatására, mint a Chandrayaan–3.

Pavel Luzin, az orosz űrprogram egyik szakértője szerint a Luna–25 szolgált volna arra, hogy Oroszország megmutassa, a Nyugat nélkül is boldogul. Ezért kérdőjelezheti meg a sikertelenség a további orosz űrmissziókat. Más vélemények szerint a kínaiak segítő kezet nyújthatnak, mivel a megtépázott hírnévvel rendelkező Roszkoszmosz most rosszabb körülmények között tárgyalhat Pekinggel.

Tény, hogy a kilövés mellett a leszállás a küldetések legrizikósabb pontja. Az indiai, izraeli és japán missziók is itt buktak el. Az ok sok esetben a silány minőségű gyártás és a nem megfelelő tesztelés, amely hibák Oroszország utolsó bolygóközi robotszondája, a Phobos-Grunt 2011-es kudarcát is okozták, ugyanakkor a nyugati űrprogramokban sem ismeretlenek. Ott ráadásul már a kínos emberi hiba is okozott problémát, például a NASA Mars Climate Orbiterje 1999-ben azért égett el a marsi légkörben, mert a metrikus és angolszász mértékegységek között rossz volt az átszámítás. A nyugati hibák ugyanakkor nem járnak együtt akkora presztízsveszteséggel, mint az oroszok, ezért kérdés, hogy a Roszkoszmosz ugyanúgy fel tud-e nőni a kihíváshoz, mint azt a hatvanas években a NASA tette.

Borítókép: A Luna–25-öt szállító Szojuz rakéta kilövése Oroszországban. Fotó: Roszkozmosz/AFP