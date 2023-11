A terézvárosi önkormányzat szerint kezelhetetlenné vált az az ürülékmennyiség, amivel a galambok naponta beborítják a Nyugati teret. A madarak tartós jelenléte nagy egészségügyi kockázattal jár, mivel mintegy hatvan, emberekre és állatokra egyaránt veszélyes fertőző betegséget terjeszthetnek. A galambok ráadásul több mint ötvenféle élősködővel érintkeznek rendszeresen, amelyek kétharmada az embereket sem kíméli. Már száz galamb folyamatos jelenléte évente közel egy tonna ürüléket termel, a jelen helyzetben viszont több mint ezer madárról lehet szó.

Ragadozó madarat vetnek be a túlszaporodott galambok elriasztására. Fotó: AFP

A túlszaporodott galambpopuláció elleni védekezés lehetőségei

Soproni Tamásnak, Terézváros polgármesterének a közösségi oldalán írt bejegyzése szerint sassal és héjával kívánják megoldani a sok évtizedes problémát, amiről úgy véli, újszerű megoldás. Ha minden az önkormányzat terveinek megfelelően megy, akkor a ragadozó madarak egy éven át hetente kétszer-háromszor fogják jelenlétükkel elriasztani és a befogóketrecek felé terelgetni a sok problémát jelentő városi galambokat. A polgármester ugyanakkor lapzártánkig nem reagált a kérdéseinkre.

– A galambok ürüléke rengeteg feladatot ad a köztisztasági cégünknek. Savas anyagként rongálja a felületeket, a megújult Nyugati téren is rengeteg kárt okoz. A guanó mikrobákat, élősködőket tartalmaz, akár asztmatikus rohamok, allergiás reakciók kiváltója lehet. Arról megoszlanak a vélemények, hogy a vadászmadarak bevetése megfelelő módszer-e – mondja el Lindmayer Viktor, Terézváros Fidesz–KDNP-s képviselője.

Lóki György fősolymász szerint a galambok és a galambürülék ellen több módszer ismert. Leggyakrabban mechanikus távoltartó rendszerek épülnek (például tüskés drótok, hálók vagy műanyag ragadozó madarak), amelyek akadályozzák a galambok megtelepedését az épületeken. Ám ezek rontják az épület esztétikus megjelenését, és a karbantartásuk is problémás lehet a nehezen hozzáférhető helyeken. Ráadásul a mesterséges állatokat és hangokat a galambok gyorsan megszokják. A védekezés során figyelembe kell venni az állatvédelmi szempontokat is, hogy ne okozzanak felesleges szenvedést a madaraknak.

A legjobb megoldásnak a galambok távol tartására a solymásszal különleges kapcsolatban lévő vadászmadarak, sólymok, héják rendszeres reptetésével való riasztást tartom. Ahol a szárnyasok problémát okoznak, a ragadozó madár jelenlétével nagyon jól tudják kontrollálni őket

– magyarázza Lóki György. – Fontos megjegyezni, hogy a solymászok ragadozó madarakkal dolgoznak, de a galambok elijesztése nem tartozik a solymászat megszokott tevékenységei közé.

Az ügyes solymász hasonló szituációban olyan helyzetet teremt, amelyben, ha a galamb leszáll, a sólyomnak legyen kedve megtámadni, de elfogni ne tudja. Ez azért nehéz, mert egy ragadozó madár három dimenzióban, saját akarata szerint vadászik, a vele született mozgásmintázatok alapján repül. Így egyrészt lokalizálni kell, hogy ne menjen el akár száz kilométerre egy galambcsapat után, másrészt megtanítani, hogy üldözzön, de ne kapjon el egyet sem. A városi galambok ugyanis a hordozott betegségek miatt nagyobb veszélyt jelentenek a sólymokra, mint viszont. A vadászmadár akár pár napon belül elpusztulhat egy ilyen összecsapás után.

Nagyon fontos és nagyon kényes téma a galambkérdés. Sokan érzelmi alapon bagatellizálják a problémát, és ezért megpróbálják meggátolni a megoldását. Pedig nem lehet szemet hunyni az embereket is fenyegető fertőzési források felett

– teszi hozzá Lóki György.

Mezőgazdasági területeken, a gyümölcsök érése idején a seregélyek vagy a varjak okoznak kárt. Ezek a madarak védettek, így csak riasztani lehet őket. A solymászok ugyanakkor egy repülőtéren napkeltétől napnyugtáig szolgálatban vannak a balesetmentes légi forgalom érdekében. Ha a kifutópálya közelében például varjúfélék vagy kisebb vonuló madárcsapatok jelennek meg, az irányítótorony azonnal riasztást küld a solymásznak, aki a ragadozó madarával megszünteti a problémát.

Magyarország több nagyvárosában is jelentős kárt okoznak a galambok.

Szegeden évek óta küzdenek ellenük. Tizenöt éve számos cikk született az esetről, hogy a Szegedi Nemzeti Színház homlokzatán guanóhegyek magasodtak, amelyek időnként leomlottak az épület bejáratánál. Hitchcocki látványt nyújtott, mikor több száz galamb szállta meg a Virág cukrászda tetejét. Pécsett is a forgalmasabb terek közelében fordulnak elő nagyobb számban a madarak, ahol vagy a lakosság eteti őket, vagy az elhullajtott szemétből lakmároznak.

A galambok igazi urbanizálódott túlélők, akik saját igényeik kielégítésére használják környezetüket. Velencében a Szent Márk tér nemcsak a turisták, hanem a galambok kedvenc gyülekezési helye is. Gyakori, hogy a madarak a teraszon étkező vendégek vagy a sétálók kezéből ragadják ki az ennivalót. Szakértők szerint a folyamatos etetés miatt fajult el a galambhelyzet. Éppen ezért ma már súlyos büntetést fizet az, aki eteti a galambokat. A városvezetés azzal indokolta döntését, hogy csak a városközpont közel negyvenezer galambja óriási kárt okoz a történelmi épületek márványhomlokzatain: kicsipkedik az illesztéseket, megrongálják a burkolatot és a szobrokat, évente tonnaszámra termelik a guanót. Bizonyos épületek nemcsak esztétikailag, de statikailag is komoly kárt szenvedtek a galambok miatt.

Londonban a Trafalgar tér környékén hatalmas csapatokba verődve repkednek a közelben.

Hétvégente családi kikapcsolódás volt, hogy a londoniak élvezték a rájuk szálló madarak társaságát. Több film, köztük az ikonikus Mary Poppins is megörökítette e szokást. Már itt is tilos az etetés, ötvenfontos bírságot is kaphatnak a szabályszegők. A britek ráadásul egy időben héjával riasztották minden nap a galambokat. Német városokban vándorsólymokat vetettek be ellenük. Bécsben is tilos az etetés, illetve a városvezetés a fajnak megfelelő eledelt tartalmazó galambdúcot épített, amelyben négyszáz állat fér el. A madarak fészket is rakhatnak, de a szakértők műtojásra cserélik a galambtojásokat, így megakadályozzák a túlszaporulatot. Prágában az eleségbe fogamzásgátlót kevernek. Párizsban sterilizáló hatású eledellel próbálkoznak, amely ellehetetleníti a tojások kikelését. A legsúlyosabb szankciókat az USA egyes államai alkalmazzák, például Új-Mexikóban börtönbe zárhatják azt, aki közterületen galambokat etet.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint

a parlagi galambok jelentette probléma nem természetvédelmi, hanem humán- és állategészségügyi, köztisztasági, műemlékvédelmi és állatvédelmi kérdés, amit csakis a települési önkormányzatok irányításával lehet kezelni.

A parlagi galamb ugyanis évezredek óta városlakó élőlény, amely táplálékkeresés céljából képes megtanulni akár a metró használatát is. Részesei tehát kultúránknak, hiszen táplálékot jelentenek, hírt visznek, sőt házi kedvencként is előfordulnak. A II. világháborúban különösen nagy tiszteletnek örvendtek, mivel sokszor a rádiónál jobb hatásfokkal juttattak el nagy távolságra kémjelentéseket. A brit kormány mintegy 250 ezer postagalambot alkalmazott, a háborús hősöket később ki is tüntették.

Addig nincs baj a házi galambokkal, amíg ellenőrzött körülmények között, hozzáértő tenyésztőknél élnek. A gond akkor kezdődik, amikor az emberi gondoskodás megszűnése vagy a túlnépesedés miatt elszöknek, és részben visszavadulva parlagi galambbá válnak. Ha már elszaporodtak, települési szinten nehéz és költséges megszabadulni tőlük. Tehát tévedés azt gondolni, hogy létezik egyszerű, gyors és olcsó módszer.