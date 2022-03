Vízipisztolyokat is bevetnek a velencei szállodák a galambok és a sirályok ellen

Amint feláll egy vendég az asztaltól, 10-15 galamb és sirály csap le az ott maradt ételekre, összetörve üvegpoharakat, tányérokat és egyéb károkat okozva– mondta el a Corriere del Veneto című regionális lapnak az egyik történelmi szálloda, a Gritti Palace igazgatója, Paolo Lorenzoni, aki szerint már nem egyszer fordult elő, hogy a szálloda kárpótolni kényszerült a vendégeket a veszendőbe ment fogásokért vagy a foltokért a ruhájukon.

Gyakran érkezik hír olyan esetekről is, amikor a madarak a teraszokon étkező vendégek vagy a Szent Márk téren sétálók kezéből ragadják ki az ennivalót, akár a fagyit is. A „rablómadarakkal” torkig vannak a velenceiek is.