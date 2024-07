Nagy veszélyeket rejt a hangklónozás, mégis rengeteg emberen segíthetünk

Lexi Bogan hangja élettel teli volt, mielőtt egy agyműtét következtében elvesztette volna beszédképességét. Imádta énekelni Taylor Swift és Zach Bryan dalait, az iskolában szopránként szerepelt a kórusban, és gyakran nevetett, legyen szó rakoncátlan óvodásokkal való vitatkozásról vagy a politika megtárgyalásáról baráti körben. Tavaly augusztusban azonban az orvosok eltávolítottak egy rosszindulatú daganatot az agya hátsó részéből, a műtét után pedig nehezen tudott nyelni, és alig tudott köszönni a szüleinek. Hónapokig tartó rehabilitáció után a beszéde még mindig érthetetlen volt, és nemcsak a barátai, hanem a saját családtagjai is nehezen értették meg, mit akar mondani.

A mesterséges intelligencia megkönnyítheti a telefonos csalásokat, válaztási csalásokat, és sértheti azok méltóságát, akik nem egyeztek bele a hangjuk újraalkotásába. Fotó: 123RF

A mesterséges intelligencia visszaadta Lexi Bogan hangját

Lexi Bogan számára egy új technológia jelentette a reménysugarat: áprilisban visszakapta a régi hangját, bár nem az igazit, hanem egy úgynevezett hangklónt, amelyet az OpenAI mesterséges intelligencia (AI) technológiája generált. Az AI hangklónozó technológia gyors fejlődése azonban nemcsak lehetőségeket, hanem komoly aggályokat is felvet.

Szakértők figyelmeztetnek, hogy a technológia megkönnyítheti a telefonos csalásokat, megzavarhatja a demokratikus választásokat, és sértheti azok méltóságát – legyenek élők vagy halottak –, akik soha nem egyeztek bele, hogy a hangjukat újraalkossák.

Az AI- hangklónozást már használták politikai manipulációra (például Joe Biden amerikai elnököt utánzó deepfake robothívásokhoz) és visszaélésekre is: egy középiskolai sportigazgató például hamis hangfelvételt készített, amivel rasszista megjegyzéseket adott az iskolaigazgató szájába.

Lexi Bogan azonban az első olyan beteg, aki az OpenAI új hangmotorjának segítségével képes volt újrateremteni elveszett hangját. Az OpenAI és más AI-szolgáltatók, mint az ElevenLabs, hasonló technológiát tesztelnek beszédhibás és beszédvesztett emberek számára, akad például olyan ügyvéd, aki most a tárgyalóteremben használja a hangklónját.

Rohaid Ali, a Brown Egyetem orvosi karának és a Rhode Island Kórháznak az idegsebész rezidense szerint a technológia a sztrókban, torokrákban vagy neurogeneratív betegségekben szenvedő emberek milliói­nak nyújthat segítséget.

A kísérleti projektjük során Ali és Fatima Mirza, a Brown Egyetem másik rezidense Lexi Bogan esetére összpontosítottak. Az orvosok egy tinédzserkori főzős videóból származó tizenöt másodperces hangfelvételt használtak az AI-rendszer betanítására, az OpenAI-nak pedig ez a rövid hanganyag is elég volt Lexi hangjának újraalkotására.

Ez óriási előrelépés a korábbi technológiákhoz képest, amelyek sokkal hosszabb mintákat igényeltek

– számolt be az eredményekről Fatima Mirza. Amikor először tesztelték az AI hangklónt, mindenki megdöbbent a hang minőségétől, mert bár voltak kisebb hibák, a hangzás meglepően élethű volt. Áprilisban Lexi kapott egy egyedi telefonos alkalmazást is, amelyet csak ő használhat, ez lehetővé tette számára, hogy újra kapcsolatba lépjen a környezetével, és visszanyerjen valamit az önbizalmából is.

Lexi most naponta körülbelül negyven alkalommal használja az alkalmazást, és visszajelzéseket küld, amelyek segíthetnek a jövőbeli betegeknek. Az AI hangklónt használta már gyerekekkel való beszélgetéshez az óvodában, ahol tanársegédként dolgozik, valamint a különböző üzletekben, hogy megkérdezze, mit merre talál. Lexinek az apjával való kapcsolata is javult, aki ugyan halláskárosodott, de most jobban megérti őt az AI hangklón segítségével.

Az OpenAI óvatosan halad a Voice Engine használatának kiterjesztésében, és biztosítja, hogy a technológiát csak etikus módon használják. Jeff Harris, az OpenAI vezetője elmondta, hogy a vállalat következő lépése egy biztonságos hanghitelesítési eszköz kifejlesztése, hogy a felhasználók csak a saját hangjukat másolhassák. Bár a technológia még fejlődés alatt áll, de Lexi visszanyerte hangját, és az ő esete reményt adhat azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek.