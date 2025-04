Jelzők nélkül: a Legfelsőbb Hadúr szolgálatából amerikai emigrációba

De mi legyen azok személyek jelzője, akik „egyszerűen csak” úgy vélték – és annak megfelelően is cselekedtek –, ahogy azt az általuk letett esküben megfogadták, azaz hűek lesznek a Legfelsőbb Hadúrhoz –, aki 1920. március 1-je és 1944. október 16-a között államfőként, kormányzói „rangban” vitéz nagybányai Horthy Miklós volt – valamint a Hazához. Utóbbi a legtöbbjük szótárában így, nagybetűvel szerepelt. A jelzővel nehezen ellátható magyar királyi honvéd tábornokok egyike volt dr. nemes Hardy Kálmán altábornagy, aki életútjáról Az Adriától Amerikáig címen megjelent emlékiratában számolt be részletesen. A Pécsett 1892. május 5-én született és az USA Dél-Karolina államának Columbia városában 1980. június 21-én elhunyt altábornagy életútja a Horthy korszakban, a második világháború évei alatt is szolgálatot teljesítő tényleges állományú katonatisztek tipikus életútjának is tekinthető.

Forrás: Libri.hu

Indulás az Osztrák–Magyar Monarchia fennállásának idején. Részvétel a később első világháborúnak nevezett Nagy Háború harcaiban. Szolgálat a Magyarországi Tanácsköztársaság – 1919 júniusától Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság – Vörös Hadseregében, illetve a Szegeden szervezni kezdett Magyar Nemzeti Hadseregben, majd a Magyar Királyi Honvédségben. Amerikai, szovjet, brit, francia hadifogság, emigráció vagy magyarországi élet, megbélyegzetten, kiközösítve. Hardy Kálmán szinte valamennyit meg- és átélte. Katonai pályafutása 1944 októberéig szinte töretlen. Az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetének a tisztje, majd a világháborús összeomlást követően néhány hónapig „civil”, illetve a Magyar Nemzeti Hadsereg Fővezérségén tengerészeti előadó. Horthy Miklós államfővé választása után 1928. október 1-jéig, Magyarország Kormányzója Katonai Irodájában szárnysegéd. A német, angol, olasz nyelvet tökéletesen, a franciát jól, a horvátot és a szerbet gyengébben ismerő és használó fiatal törzstiszt 1928 és 1930 között a Magyar Királyság római követségén, a katonai attasé mellé beosztottként teljesített szolgálatot. Hazatérte után a Belügyminisztérium VI. d. (folyamrendészeti) osztályán beosztott, majd különböző csapattiszti beosztásokat tölt be úgy gyalogsági, mint tüzér alakulatoknál.

A vezérkari testületbe törekedve sikeresen tette le a vezérkari törzstiszti vizsgát 1935-ben a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen 1923. december 1-jén államtudományi doktori címet szerző Hardy Kálmán. 1936. május 1-e és 1940. május 1-e között a Németbirodalomban, a berlini magyar királyi követségen katonai attasé és 1939. február 8-ától egyben légügyi attasé is. Berlin székhellyel 1939. május 23-a és 1940. május 1-je között svédországi és hollandiai magyar katonai attasé.