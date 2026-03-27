FranciaországRafalehaditengerészet

Akiknek minden tenger hazai víz

Franciaország saját magát soha nem úgy látta, mint mások őt. A hatszöget formázó ország ugyan szépen bezárja a franciákat, de számukra az egész világ kicsit francia érdekszféra, s ezer év után ma is létezik számukra az Outremer, a tengerentúli világ, amelyet természetesen hajóval látogatnak meg.

Sitkei Levente
2026. 03. 27. 5:52
Fotó: AFP/YOAN VALAT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Történhet bármi, Franciaország komolyan veszi magát. A háborús és háborúval fenyegető nemzetközi környezetben ugyan a francia haderő eltörpül az amerikaiak vagy a kínaiak mögött, de ez nagyon csalóka fénytörés, a valóságban Európa legerősebb katonai hatalmáról van szó, amely folyamatosan fejleszti hadseregét. A most folyó tengerészeti fejlesztési terv 2024-től 2030-ig tartó átalakításokról szól, amelynek keretében modernizálják a fő haderőnemeket, új hajóosztályokat alakítanak ki és a folyamat megkoronázásaként a tervek szerint 2038-ban egy új repülőgéphordozót is vízre bocsátanak. 

A France Libre (Szabad Franciaország) nevű monstrum fogja leváltani a legendás Charles de Gaulle repülőgéphordozót, amelyet ugyan nagyon szerettek a francia tengerészek, de a folyamatos átalakítása és karbantartása már nem tartható, az új világban már nem elég a régi technológia.

 A nevet Charles de Gaulle tábornok, későbbi köztársasági elnök mozgalma ihlette, amely Emmanuel Macron jelenlegi államfő szerint a megalkuvás nélküli ellenállást üzeni, amelyet soha senki se tud megállítani. A France Libre 310 méter hosszú és kilencven méter széles lesz, nyolcvanezer tonna vízkiszorítással, meghajtásáról nukleáris reaktorok gondoskodnak, hasonlóképpen elődjéhez. Az óriás lesz a legnagyobb és legdrágább európai hajó, amelyet valaha a kontinensünkön építettek, több mint tízmilliárd eurós költséggel. Amikor vízre száll, a 2001 óta szolgáló Charles de Gaulle nyugdíjba vonul, de minthogy a France Libre fedélzetén mintegy kétezer tengerész fog szolgálni, nem kell a jövő miatt aggódniuk a jelenlegi katonáknak.

Ugyancsak megváltozik a francia tengeralattjáró-flotta is, és ott is a nukleáris ütőerő fejlesztésében látja Párizs a jövőt. A Triomphant (Győzedelmes) hajóosztály atomfegyverekkel van felszerelve, jelenleg négy áll hadrendben, ebből kettő folyamatosan a tengereket járja. A hajóosztály 1997-től kezdve állt hadrendbe és várhatóan 2035-re vonják ki őket a forgalomból, hogy az Invincible (Legyőzhetetlen) osztály négy hajója váltsa fel a nem is olyan öreg tengeralattjárókat. Az új hajók ugyanakkor ezerszer csendesebbek és tízszer hatékonyabb szenzorokkal bírnak, mint elődeik.

A modern fegyverrendszerek már nem úgy működnek, mint a régi időkben, mikor egy-egy háború alkalmával az ellenség elfoglalta a hajókat, ráfestette a saját felségjelét és hadrendbe állította saját seregében. 1803-ban megtörtént az, hogy a francia Guerriere és Duguay-Trouin fregattok együtt hajóztak ki, majd csata alakult ki a brit erőkkel. A Guerriere végül rajta vesztett, a britek elfoglalták, s 1806-tól már HMS Guerriere néven brit hajóként szolgált. Leghíresebb ütközete az amerikai USS Constitution ellen történt 1812-ben, amelyben súlyosan megrongálódott és hullámsírba került. A korábban említett Duguay-Trouin 1800-ban szállt először vízre és harcolt a napóleoni háborúkban. A trafalgari ütközetből sikerült elmenekülnie, de utólag a britek elfogták és onnantól HMS Implacable (Lecserélhetetlen) néven szolgált. 

Olyan sikeres volt, hogy csak 1949-ben nyugdíjazták, akkor már gyakorlatozó hajóként, a kadétok képzésére.

 A második legidősebb brit hadihajó volt akkoriban Nelson admirális HMS Victory hajója után. Búcsújakor a francia és a brit lobogót is felhúzták az oldalára. Maga Duguay-Trouin egy legendás francia tengeri stratéga volt, akinek a neve méltán megmaradt a francia katonai emlékekben. Összesen tíz hajó kapta meg a nevét, legutóbb 2022-ben a Suffren-osztályba tartozó tengeralattjárók egyike, amely ma is biztosítja a francia érdekeket a víz alatt.

 

A harci eszközök eladása azonban nem lehetetlen. A hajók, repülők roppant drágák, s fejlesztésük rengeteg pénzt emészt fel, így a nagy hadseregek modernizálását igyekeznek az államok költséghatékonnyá tenni azzal, hogy a számukra már nem megfelelő fegyverrendszereket eladják. Valamint nem mindenki képes megfelelő hadihajókat építeni, ez ugyanolyan üzlet, mint bármely más a világon, még ha sokkal súlyosabb politikai háttere és következményei is vannak. Franciaország 2011-ben állapodott meg Oroszországgal, hogy épít két Mistral-osztályú helikopterhordozó hadihajót. Oroszország akkor már harci cselekményeket folytatott a Krímben és el is foglalta a félszigetet, ennek ellenére Párizs kitartott az eredeti szerződések mellett. Végül nagy nemzetközi nyomásra az üzletet visszamondta, az előre kifizetett pénzt kártérítéssel együtt visszafizette, a két hadihajó pedig Egyiptomhoz került. Bár a piramisok országa nem különösebben gazdag, 

Franciaország azt jelezte, nem bukott az üzleten, feltehetően az Öböl-térség biztonságukért aggódó olajmonarchiái nyúltak a zsebükbe, hogy kisegítsék Kairót. Amely korábban belement, hogy a saját légierejét a franciák segítségével modernizálja, s vásárolt 24 darab Rafale harci repülőgépet. 

A francia légierő csillogó ékkövét Párizs folyamatosan megpróbálja mindenkinek eladni, de ez ugyanolyan nehéz feladat, mint a személyautók közül kitűnni. Sokat mondó terv, hogy a francia elnök felvetette, hogy Ukrajna száz ilyen harci gépet kapna az Oroszország elleni háborúban való győzelem érdekében. A tavaly novemberben született megállapodás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint történelmi, s mindenki azt várta, már indulnak is a szállítások. Csakhogy az ördög itt is a részletekben rejlik. A gépeket 2035-ig szállítja le Franciaország, kilenc év alatt pedig azért rengeteg minden történhet. Az se egyértelmű, ki fog fizetni a rettentő drága eszközökért. Elemzők szerint a gépekért nagyjából 22,5 milliárd eurót kellene fizetnie Ukrajnának, erre jönne rá pluszba a karbantartás költsége, amellyel együtt az üzlet már 31 milliárd euróba kerül. Nagy kérdés, ezt ki fizeti ki, ugyanis Párizs ugyan látványosan segíteni akar Ukrajnán, de a valóságban egy roppant zsíros üzletet kötött. Macron elnök felvetette egy közös összeurópai pénzalap létrehozását, amely állná a költségeket, vagy hozzányúlhatnának az Európában befagyasztott orosz pénzeszközökhöz. Mindenesetre a gépek biztosan nem azért mennének Ukrajnába, mert Franciaország önös érdekeit háttérbe szorítva segíteni akar. Eddig is segített, a régi Mistral vadászrepülőgépeit most is használja az ukrán légierő. Feltehetően a napokban folyamatosan erőltetett kilencvenmilliárd eurós segély Ukrajnának sem maradna a háborús országban, hanem jelentős része visszakerülne azokhoz, akik a háborúnak nevezett pénzszivattyút működtetik.

 

Mimi és Toutou. A hadihajók megnevezése komoly döntés, üzenetet hordoznak a szavak, méltóságteljes és harcias kifejezéseket szoktak használni. Háború idején azonban más a helyzet, mivel rengeteg új hajót bocsátanak a vízre és nem tudnak minden egyes kis motorcsónakot megfelelően elnevezni. Az első világháború idején Geoffrey Spicer-Simsont bízta meg a brit admiralitás, hogy vegye fel a harcot a kelet-afrikai Tanganyika-tavon járőrözni készülő Graf von Götzen német hadihajóval. Spicer-Simson két kisebb motorost szállított a tóra Nagy-Britanniából, amelyeket eredetileg Dog és Cat (Kutya és Macska) névre keresztelt. A tervét az admiralitás keresztülhúzta, de az alternatív javaslatot elfogadta. Így a két kis hajó a Mimi (Miau) és Toutou (Vaú) nevet kapta, mindkét szó francia szleng. A bohókás nevű hajókkal végül sikeresen harcolt a német flotta hajóival. Elfogta a Kingani nevű német hadihajót, amelyet azonmód birtokba is vett, és onnantól az HMS Fifi névvel riogatta a Tanganyika-tó német katonáit. Spicer-Simson a nevet állítólag egy ismerős hölgy javaslatára adta, akinek volt egy kalitkában élő kismadara, a Fifi pedig annyit tesz franciául: csip-csip. Fifi 1924-ben került hullámsírba, ma is a Tanganyika-tó mélyén pihen.

Borítókép: Rafale harci repülőgépek (Fotó: AFP/YOAN VALAT)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.