Afrikából jönne segítség Izraelnek

Muhoozi Kainerugaba, Uganda hadseregének vezérkari főnöke néhány napja a közösségi oldalak sztárjává vált, amikor kijelentette, Uganda harci egységei részt vennének Irán térdre kényszerítésében Izrael segítségére sietve. A valószínűtlen lépésnek meglepően romantikus háttere is van.

Sitkei Levente
2026. 04. 17. 5:10
Fotó: AFP/GLODY MURHABAZI
Izrael egész történelme során azon dolgozott, hogy az ország képes legyen fennmaradni az ellenséges környezetben, s 1948-tól napjainkig egy tökéletesen működő hadigépezetté változtatta a sivatagot. Egyáltalán nem szorul rá Uganda segítségére, amelyet ugyanakkor nem érdemes lenézni, hiszen a közép-afrikai állam cseppet sem gyenge és nem is tapasztalatlan. Uganda lakói jórészt keresztények, akik folyamatos harcban állnak az iszlamista terroristákkal, így hadserege igencsak harcedzett és elkötelezett Izrael oldalán. A közös ellenség, a terjedő, erőszakos iszlamizmus egy oldalra sodorta a zsidó államot és a keresztény közép-afrikaiakat, ám ez a kapcsolat ennél sokkal mélyebb és régebbi. Egykor a britek alaposan feltérképezték, hová lehetne letelepíteni a saját államról álmodó zsidókat, s mivel a brit gyarmatbirodalom az egész Földre kiterjedt, választási lehetőségek bőven akadtak. Ezen tervek egyike volt Uganda. Az országban akkoriban építették ki a vasútvonalat, a cionista mozgalomnak pedig felajánlották a letelepedést 1903-ban. 

A zsidó hazára vágyó cionisták azonban ragaszkodtak őseik földjéhez, Palesztinához, így hosszas vita és egy helyszínre küldött expedíció után visszautasították a tervet.


Ez azonban nem jelentette a teljes szakítást Ugandával. A hetvenes évek elején Izrael Afrika több országában is aktív kapcsolatokat épített, Uganda is köztük volt, ahol a hadsereg jó részét az izraeliek képezték ki. Csakhogy akkoriban a teljesen megbízhatatlan Idi Amin volt Uganda ura, aki Líbiába utazott, és onnantól Izrael ellen fordult, s kiutasította az izraelieket az országból 1972-ben. Négy évvel később egy Párizsból Tel-Avivba tartó gépet palesztin terroristák eltérítettek, előbb Líbiába, majd az ugandai Entebbébe irányították száz utassal a fedélzeten. A legendássá emelt túszmentő akciót Izrael különleges egységei és az ugandai hadsereg együtt hajtotta végre, amely során 45 ugandai katona veszítette életét, de csak egyetlen izraeli. Ő Jonatán Netanjahu volt, a jelenlegi izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu édesbátyja. 

Mivel Izraelben nagyon becsülik a katonai erényeket, Benjamin Netanjahu politikai felemelkedésében és sikereiben is sokat jelentett, hogy a legendás Joni Netanjahu öccse, aki életét áldozta népéért Entebbénél.


A szóban forgó időszakban Izrael teljesen kiszorult Afrikából, hiszen az 1973-as jóm kippuri háború miatt az afrikai országok többsége megszakította vele a diplomáciai kapcsolatokat. A személyes kapcsolatok azonban megmaradtak, hiszen a gazdaságfejlesztésben is részt vettek az izraeli üzletemberek, meg hát Idi Amin csúfos véget ért. A hadseregben is jó szívvel gondoltak a kiképzőkre, köztük maga Muhoozi Kainerugaba is, aki nem csupán vezérkari főnök, de az elnök, Yoweri Muse­veni fia és várható örököse. Izraelnek pedig kincset ér egy ilyen elkötelezett, a hatalomhoz közel álló szövetséges, még ha nem is azért, mert szüksége van az ugandai haderő beavatkozására. Az viszont feltétlenül kedvező Izraelnek, hogy Uganda szemmel tarthatja Kelet-Afrikát, amely stratégiai fontosságú az irániaknak.

Lugas An Israeli soldier, wearing a prayer shawl, holds the four plant species -- palm leave stalk, citrus, myrtle and willow-branches -- as he prays in October 1973 at a camp of the ISraeli army in the Sinaď desert, during the 1973 Arab-Israeli War. On October 6, 1973, on the Jewish holiday of Yom Kippur, an Arab military coalition led by Egypt and Syria launched a simultaneous surprise attack in the Sinai Peninsula and the Golan Heights, territories occupied by Israel since the 1967 Arab–Israeli War. This war provoked the oil shock of 1973 and led to the opening of peace negotiations between Israel and Egypt, concluded by the Camp David agreement in 1978. (Photo by AFP)
Vallásos zsidó katona imádkozik a sivatagban az 1973-as háborúban. Fotó: AFP


A hetvenes évek közepén a szűk mozgásterű Izraelnek kézenfekvő volt a távoli, valószínűtlen szövetségessel, Dél-Afrikával való együttműködés. Az akkor már évtizedek óta az elkülönítés politikáját folytató, fehérek irányította afrikai ország és Iz­rael egyaránt szenvedett a nemzetközi bojkottoktól. Izrael hivatalosan elítélte az apartheid gyakorlatát, a valóságban viszont egyre mélyebb együttműködést valósított meg Dél-Afrikával, amelynek afrikáner lakossága nem volt mentes az antiszemitizmustól. 

A gazdaságfejlesztésen túl hadi együttműködés is született, Jan Vorster dél-afrikai miniszterelnök pedig 1976-ban hivatalos látogatást tett Jeruzsálemben, ahol rámutatott, mindkét nép az ellenséges, nem fehér környező lakosság ellen küzd hősiesen. 

A felszínen nem volt minden rendben, de a mélyben Izrael, Dél-Afrika és az Egyesült Államok nagyon szorosan együttműködött. A virágzó kapcsolatok egészen a nukleáris fegyverek fejlesztéséig jutottak, feltehetően Dél-Afrika végre is hajtott egy kísérleti atomrobbantást, de végül az összes tervet beszüntették. Izrael 1987-re kényszerült nemzetközi nyomásra súlyosan elítélni Dél-Afrikát, amely három évvel később elkezdte lebontani rendszerét, majd 1994-ben az első választáson, amelyen a feketék pártjai is indulhattak, az Afrikai Nemzeti Kongresszus győzött. Jelenleg a feketék irányította Dél-afrikai Köztársaság az egyik fő kritikusa Izraelnek.

Borítókép: Ugandai katona egy határmenti villongás során (Fotó: AFP/GLODY MURHABAZI)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
