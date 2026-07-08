Elátkozott sziget

Nemcsak a földrengések, hanem a hurrikánok földje is

Haitit és környékét azonban nem csak az erős földrengések, hanem különösen erős trópusi viharok, a hurrikánok is rendszeresen sújtják csakúgy, mint a Nagy-Antillák szigetcsoport többi tagját és a Mexikói-öböl térségét. Maga az „Antilla” elnevezés is erre utal, a latin eredetű szó ugyanis légszivattyút jelent. A Szahara térségből nyugat felé haladó forró és száraz levegő az óceán fölé jutva az intenzív párolgás hatására egyre több vízgőzt szív magába. A nyári időszakban, amikor az Egyenlítő feletti területeken a víztömeg felszíni hőmérséklete is magas, ez a folyamat a visszacsatolás miatt önfenntartóvá válik, és kialakul a központja, a „hurrikán szeme” körül rotáló trópusi ciklon, ami egyre erősebbé válik. Amikor eléri az Atlanti-óceán nyugati partvidékét, illetve a karibi térséget, több száz kilométer széles és rendkívül heves trópusi viharként csaphat le a szárazföldre.

A minden évben júniustól novemberig tartó hurrikánszezon idején már többször előfordult, hogy a Haitira lesújtó trópusi vihar emberéletben és anyagiakban is súlyos károkat okozott.

A 2016 -os Matthew hurrikán volt mindeddig a legerősebb olyan trópusi vihar, ami elérte Haitit, illetve a karibi térséget.

A Matthew számít az első hurrikánnak az atlanti térségében, ami elérte a legmagasabb, 5-ös kategóriát a 2007-es Felix hurrikán után. 2016. szeptember 30-án éjjel a karibi térség déli végén a még alig két nappal korábban megfigyelt trópusi depresszió ekkorra 5-ös erősségű hurrikánná fejlődött, 260 km/órás szélsebességgel. A Matthew az ezt követő napokban változatlan erősséggel tombolt, és október 4-én haladt át a Kuba és Haiti közötti mindössze 85 km széles szoroson. E ponton 230 km/órás volt a szélsebesség, ami elérte Haitit és Kuba keleti területét. A pokoli erős szélvihar, ami 2 -3 méter magas vihardagályt hozott és özönvízszerű esővel járt együtt, a legsúlyosabban a szigetország déli partvidékén dühöngött, ami mintegy 95 kilométeres szélességben pont beleesett a trópusi vihar magjába. A Matthew ötszáz halálos áldozatot követelt Haitin; a heves esőzés pedig sárlavinákat és villámárvizeket okozott, még tovább tetézve a pusztítást. A mentést jelentősen megnehezítette, hogy október 4-én Petit-Goávénál összeomlott az a híd, ami lehetővé tette a Tiburón -félszigetet az ország többi részével összekötő egyetlen közűt megközelítését. A karibi szigetállam, Haiti nemcsak a súlyos társadalmi problémáknak, hanem az elemek haragjának is folyamatosan kitett, rendkívül nehéz helyzetben lévő ország.

Borítókép: Holttestet szállítanak el a hurrikán után. (Fotó: AFP/CLARENS SIFFROY)