Elátkozott sziget

Az ország múltjából számos, a 2010-es földrengéshez hasonló szeizmikus katasztrófát ismerünk. Az 1751. október 18-i rengés nyomán csupán egyetlen épület nem dőlt össze a fővárosban, de három évtizeddel később, az 1770. június 3-án pusztító földrengés romba döntötte Port-au-Prince-t . Az 1842. május 7-én kitört rengéssorozat Cap-Haitien városát és a szomszédos Dominikai Köztársaság északi régiójának összes települését is elpusztította. 1946-ban egy rendkívül erős, a Richter-skála szerinti 8-as erősségű földrengés rázta meg a szomszédos Dominikai Köztársaságot, és a rengés Haitin is súlyos károkat okozott. A tenger felszíne alatt kipattant rengés akkora szökőárt keletkeztetett, ami Haiti partvidékén 1790 halálos áldozatot szedett. A 2010. januári földrengés külön érdekessége, hogy a kataklizma reális lehetőségét már 1992-ben megjósolta két geológus, C. DeMets és M. Wiggins-Grandison. A két kutató rámutatott, hogy az Enriquillo-Plantain Garden törésvonal a szeizmikus ciklusának a vége felé jár, ami előrevetíti az 1692-es jamaicai nagy földrengéshez hasonló erejű rengés kipattanását. A két geológus az egészen közeli jövőre prognosztizált rengés erejét előzetesen 7,2 magnitúdóra jósolta a Richter-skála szerint. A kutatók a 2008-as Karibi Geológiai Konferencián már egy olyan vészforgatókönyvet mutattak be – megismételve a korábbi prognózisukat –, amelyben a törésvonal elzáródásából és több évtizedes mérési adatokból kiindulva azt valószínűsítették, hogy az újabb és legalább 7-es erősségű rengés Port-au-Prince közelében fog kipattanni. A tudósok jóslatának azonban nem volt túl nagy foganatja; a 2010. január 12-i földrengés így felkészületlenül érte a szigetországot. Haiti a földrajzi fekvése miatt a jövőben is ki lesz téve a hasonló és súlyos veszélyt jelentő szeizmikus eseményeknek.
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