A múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk – interjú Mihályi Gáborral a néptánc megújuló erejéről

– Milyen volt az élet az együttesben?

– 1996-ig táncoltam az Állami Népi Együttesben. Természetesen kartáncosként kezdtem, ahogy mindenki, de aztán jöttek a szólók, párban, sok esetben Timár Böskével, ő Timár Sándornak volt a felesége. Nagyon sok szép koreo­gráfiának voltunk címszereplői. Aztán 1996-ban, amikor a Mesti, ahogy mi hívtuk, nyugállományba vonult, lettem én felelős az Állami Népi Együttesért, négy-öt évig Sebő Ferivel együtt, aztán önállóan.

– Szólótáncosként eltöltött évei mennyiben hatottak a későbbi koreográfusi munkájára?

– Biztosan segítettek. A szólista szerepét nagyon ki kell dolgozni, ott egyedül vagy a pároddal viszed a prímet. Ennek természetesen volt hatása a későbbi munkámra. És ott volt a mester tanítási metodikája is. Az első előadásom szinte olyan volt, mintha Timár Sándor készítette volna, ami természetes. Aztán eljön az a korszak, amikor az ember nem megtagadja a mesterét, hanem leválik róla, és keresi a saját útját. Nagyon korán a színház felé fordultam. Úgy éreztem, több van ebben a hagyományban annál, mint hogy szépen egymás után föltáncoltatjuk egy-egy tájegység táncciklusait. Több annál is, mint hogy újra és újra ugyanazokat a népszokásokat mutatjuk meg. A hagyomány alkalmas mélyebb, összetettebb gondolatok kifejezésére is.

Az Állami Népi Együttes Nagyvárosi Vándorok című előadása a Hagyományok Házában. Fotó: Kurucz Árpád

– Így jöttek létre a tematikus előadások?

– Igen. Közben persze soha nem engedtem el a tradicionális táncokat, mert újra és újra meg kell fürödni ebben a kultúrában. Olyan ez számomra mint a nyelv. Ha jól ismerem a nyelvet, akkor bonyolultabb gondolatok kifejezésére is alkalmas. Ezért mindig váltakoztak a táncszínházi és a hagyományosabb előadások. De még a tradicionális műsorokban is ott volt a színház. Nemcsak a tánc érdekelt, hanem az érzelmek és az érzékek szintje is. Korán kezdtem a vizualitást alkalmazni, díszleteket és háttérvetítéseket használni az előadásokban, ami akkor még nem volt általános. A zenészeket is kihoztam a színpad szélére száműzött szerepből: mikroportot kaptak, mozoghattak, részévé váltak a jeleneteknek. Ettől az egész életszerűbbé vált.