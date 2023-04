Velős, csülkös pacal és csirkekocsonya – Németh Szilárd húsvéti menüjétől hangos az internet

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke mindig is előszeretettel osztott meg étkezéssel kapcsolatos tartalmakat Facebook-oldalán, ám most külön is felkérték rá. A politikus a Mandiner felhívására osztotta meg a nagyközönséggel a várható húsvéti menüjét, ami több magyar – köztük számos ellenzéki – portál érdeklődését is felkeltette. Íme Németh Szilárd előzetesen tervezett ünnepi menüje!

Nagypéntek: Szent Péter hal, petrezselymes burgonyával és citromos vajmártás.

Nagyszombat: Bográcsban készült velős, csülkös pacal, elsősorban férfiaknak, húsvéti rakott krumpli, milánói makaróni

Húsvétvasárnap: Csirkekocsonya, „ahogy Márai Sándor szerette", székelykáposzta.

Csirkekocsonya, „ahogy Márai Sándor szerette”, székelykáposzta. Húsvéthétfőn: Szendvicsek (tapasok, bruschetták) nyúlmájpástétomos, snidlinges juhtúróhabos, paradicsomsalátás, sonkás tojáskrémes, padlizsánkrémes feltételekkel, valamint Rákóczi túrós pohárkrémmel, házi sportszelettel, illetve tepertős pogácsával.