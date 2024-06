Újabb turistaparadicsomból tilthatják ki a turistákat

A portál hozzáfűzi, a helybelieket egyre jobban idegesíti a turisták gyakran igen udvariatlan és otromba viselkedése.

Semmi bajunk a turizmussal, de néha olyan érzés, mintha a párizsi Disneylandben élnénk

– magyarázta Oscar Monge, a helyi ingatlantulajdonosok által 1972-ben alapított egyesület vezetője, aki beszámolt arról is, turisták egy része simán benyit az otthonokba, hogy megnézze, ki lakik odabenn. Ebből annyira elegük lett a helyieknek, hogy látogatási korlátozásokat vezettek be, csak 11 és 20 óra között engedik be a turistákat a falu utcáira.