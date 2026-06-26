Így készül a nagyi híres baracklekvárja, mutatjuk!

A legjobb választás az érett, illatos, de még nem szétfolyó gyümölcs.
Nem válogatja át alaposan a gyümölcsöt
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a sérült részeket csak nagyjából vágják le. Egyetlen penészes vagy romlott darab azonban az egész adag ízét befolyásolhatja.
A lekvárfőzés előtt minden gyümölcsöt alaposan nézzen át, és a hibás részeket vágja ki. A befőzésnél különösen fontos a tiszta alapanyag.
Túl sok cukrot használ
Régen a lekvárokba gyakran kilónként akár egy kilogramm cukor is került. Ennek részben tartósítási oka volt, hiszen akkoriban nem álltak rendelkezésre a mai tárolási lehetőségek.
A mai, édesebb barackfajtáknál általában jóval kevesebb cukor is elegendő. A túl sok cukor elnyomja a gyümölcs természetes ízét, és ragacsosan édes végeredményt ad.
Sok befőző ma már kilogrammonként 20–40 dekagramm cukorral dolgozik, de ez természetesen a gyümölcs édességétől is függ.
A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!