gyümölcsbarackbaracklekvárcukor

Így készül a nagyi híres baracklekvárja, mutatjuk!

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A házi baracklekvár készítése egyszerűnek tűnik, mégis sok apró hiba ronthatja el az állagát, az ízét vagy az eltarthatóságát.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 06. 26. 20:32
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A legjobb választás az érett, illatos, de még nem szétfolyó gyümölcs.

Nem válogatja át alaposan a gyümölcsöt

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a sérült részeket csak nagyjából vágják le. Egyetlen penészes vagy romlott darab azonban az egész adag ízét befolyásolhatja.

A lekvárfőzés előtt minden gyümölcsöt alaposan nézzen át, és a hibás részeket vágja ki. A befőzésnél különösen fontos a tiszta alapanyag.

Túl sok cukrot használ

Régen a lekvárokba gyakran kilónként akár egy kilogramm cukor is került. Ennek részben tartósítási oka volt, hiszen akkoriban nem álltak rendelkezésre a mai tárolási lehetőségek.

A mai, édesebb barackfajtáknál általában jóval kevesebb cukor is elegendő. A túl sok cukor elnyomja a gyümölcs természetes ízét, és ragacsosan édes végeredményt ad.

Sok befőző ma már kilogrammonként 20–40 dekagramm cukorral dolgozik, de ez természetesen a gyümölcs édességétől is függ.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)

 

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