Így készül a nagyi híres baracklekvárja, mutatjuk!

A legjobb választás az érett, illatos, de még nem szétfolyó gyümölcs.

Nem válogatja át alaposan a gyümölcsöt

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a sérült részeket csak nagyjából vágják le. Egyetlen penészes vagy romlott darab azonban az egész adag ízét befolyásolhatja.

A lekvárfőzés előtt minden gyümölcsöt alaposan nézzen át, és a hibás részeket vágja ki. A befőzésnél különösen fontos a tiszta alapanyag.

Túl sok cukrot használ

Régen a lekvárokba gyakran kilónként akár egy kilogramm cukor is került. Ennek részben tartósítási oka volt, hiszen akkoriban nem álltak rendelkezésre a mai tárolási lehetőségek.

A mai, édesebb barackfajtáknál általában jóval kevesebb cukor is elegendő. A túl sok cukor elnyomja a gyümölcs természetes ízét, és ragacsosan édes végeredményt ad.

Sok befőző ma már kilogrammonként 20–40 dekagramm cukorral dolgozik, de ez természetesen a gyümölcs édességétől is függ.

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