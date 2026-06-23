Nyolc tipp, amivel átvészelheti a forró éjszakákat

Ahogy beköszönt a nyári kánikula, egyre többen küzdünk azzal, hogy az éjszakai hőség miatt nem tudunk megfelelően aludni. A forró, párás levegő megnehezíti a test természetes lehűlését, ami az elalvás és a pihentető alvás egyik kulcsa lenne. Szerencsére a szakértők szerint léteznek egyszerű, mégis hatékony praktikák, amikkel a nyári éjszakák is elviselhetőbbé válhatnak.

Miért nehezebb nyáron az alvás?

A test alvás előtt természetes módon csökkenti a szívritmust és a testhőmérsékletet. Ez azonban hőségben nehezebben megy végbe – magyarázza James Wilson alvásszakértő. A meleg éjszakák megzavarják ezeket a folyamatokat, így nehezebben alszunk el, és gyakrabban felriadunk éjszaka. Mutatjuk, hogyan könnyíthető az éjszakai alvás a kánikulában.

1. Szellőztessünk okosan!

Első lépésként gondoskodjunk a megfelelő légmozgásról. Ne csak az ablakot nyissunk ki, hanem a szoba ajtaját és a lakás többi ablakát is, hogy átszellőzhessen az egész tér. A kereszthuzat hatékonyabban hűti le a helyiséget, mint egy nyitott ablak egyedül.

2. Lélegezzünk az orrunkon át!

Dr. Nerina Ramlakhan szerint a megfelelő légzés, különösen az orron át történő, hűsítő hatású lehet, ráadásul nyugtatja az idegrendszert is. Érdemes ezt napközben is gyakorolni, hogy éjjel automatikusan így lélegezzünk.

3. Langyos zuhany, nem hideg!

Lefekvés előtt csábító lehet egy jeges zuhany, de inkább válasszunk langyos vizet. Egy enyhén meleg fürdő segít csökkenteni a testhőmérsékletet, különösen, ha a fejünk vagy hajunk is benedvesítjük. A túl hideg víz viszont ébresztőként hathat, ami rossz hatással lesz az alvásra.

4. Hűsítő alváskiegészítők: párnák, matracok

A megfelelő párna nyáron is sokat számít. A pehelypárnák jobban szellőznek, mint a szintetikus töltetűek. Léteznek kifejezetten hűtőhatású párnák, például géllel töltöttek vagy szellőző memóriahabos típusok. Ugyanez igaz a matracvédőkre is – a géllel töltött vagy latex fedők egész éjjel kellemes hőérzetet biztosítanak.

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