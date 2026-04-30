Egy rövid mondat, amit ezerszer hallottunk már válaszként otthon, mégis felbosszant

A „Games People Play” – Emberi játszmák című művet az 1960-as évek legkelendőbb ismeretterjesztő könyveként tartják számon; több mint száz héten át szerepelt a New York Times bestsellerlistáján. Több mint ötmillió példányban kelt el, és valószínűleg a Life Magazine 1965-ös számában megjelent, a neves író, Kurt Vonnegut Jr. által írt rendkívül lelkes könyvkritika is hozzájárult a hírnevéhez. Könyvében Berne röviden áttekinti a tranzakcióelemzés megközelítésének néhány alapvető tételét, meghatározza a megközelítésben használt kifejezéseket, valamint felsorolja és leírja a különböző „játszmákat”.

Kapcsolatainkban, párbeszédeinkben, amikor nem azt mondjuk, amit gondolunk, valójában rejtett tranzakciót alkalmazunk. Berne, Emberi játszmák című könyvét a szakmabelieknek szánta, ám olvasmányos megfogalmazása és könnyű érthetősége miatt (saját és kiadója legnagyobb meglepetésére) a laikus közönség körében is nagy sikerre és általános ismertségre tett szert, napjainkra pedig a legismertebb pszichológiai könyvek egyike.

Bárki képes átváltani az egyik énállapotból a másikba

A könyv a társas érintkezést vizsgálja, elemzi és kategorizálja, szinte kivétel nélkül a gyermekkorba visszavezetve mindennek az alapját. Az emberben három énállapotot különböztet meg. Az énállapotok olyan működésmódok, melyek közt pillanatról pillanatra válthat egy adott személy, tehát Berne mindenkiben meglevőnek nyilvánít.

A szerző szerint a spontán társas tevékenységet legjobban a pszichoterápiás csoportok bizonyos fajtáiban figyelhetjük meg. „Kitűnik, hogy az emberek időről időre figyelemre méltó módon változtatnak a magatartásukon, nézőpontjukon, hangjukon, szókincsükön és egyéb viselkedési sajátosságaikon. A viselkedésbeli változásokat gyakran kísérik érzelmi eltolódások. Úgy látszik, a viselkedésminták bizonyos készlete minden emberben egy bizonyos lelkiállapot megfelelője, míg egy másik készlet egy másfajta pszichikus attitűdhöz tartozik; s a kettő gyakran ellentétes. Ezek a változások és eltérések vezettek el az énállapotok fogalmához.”