Gianni és Miki a mélyben: ezért keresik fel egyre többen ezt a különleges helyet

Van egy hely Magyarországon, ahol a csendnek súlya van, a levegőnek ereje, és ahol néhány perc alatt egészen kicserélődhet az ember. A Gianni és Miki legújabb epizódjában ezúttal a felszín alá ereszkedünk.

Bogos Zsuzsanna
2026. 04. 08. 17:00
A Gianni és Miki gasztrokalandjait bemutató sorozat záróepizódja egészen szokatlan helyen játszódik. Miután megtalálták az ország legjobb mangalicasonkáját, majd Miskolcon megismerkedtek Bari Lacival, a páros további kalandok felé vette az irányt. Hamar kiderült, hogy a természet is tud olyan mély nyomot hagyni, mint egy emlékezetes fogás.

Gianni és Miki, Lizsicsár Miklós, Szent István-barlang, Lillafüred
 Gianni és Miki a lillafüredi Szent István-barlangban fedezik fel a természet gyógyító erejét.

A borsodi út utolsó állomása a Szent István-barlang, ahol Miki már izgatottan várja Giannit, ráadásul egy nem mindennapi társaságban, denevérek között. A látvány elsőre szinte felfoghatatlan: formák, amiket évmilliók alakítottak, csend, ami nem üres, hanem feltöltő. A barlang története is nagyon érdekes. A járatokat a víz kezdte formálni több millió évvel ezelőtt, de a felfedezés egy véletlenen múlt: egy kutya esett bele a mélybe az 1900-as évek elején, így indult el az a lehetőség, hogy ma látogatók sokasága gyógyuljon itt. De vajon mitől ennyire különleges ez a hely?

A levegő, ami gyógyít

Miki a barlangvezetőtől, Polgár Anasztáziától megtudja, hogy a hely nem csupán látványával hat, valóban gyógyítani is képes. A levegő itt teljesen tiszta, por- és pollenmentes, hűvös és párás, ráadásul calcium és magnézium ionokat tartalmaz. Ez egy olyan tökéletes kombináció, ami kifejezetten jót tesz a légutaknak és a mindennapokban megfáradt, stressztől tépázott idegrendszerünknek. A pihenést ágyak és hálózsákok teszik tökéletssé itt, sőt, a folyamatos fényszennyezéstől megfáradt testünket a teljes sötétség megnyugtató élményével is kényeztethetjük. Jó érzékkel ezen a ponton csatlakozik be a kirándulásba Gianni.

Gianni és Miki a hazai csodák nyomában

Miután a műsorvezető páros kellőképp feltöltődött, megnézik a barlang legkülönlegesebb képződményét. Kicsit később, miközben a Bükk páratlan látványában gyönyörködnek, Gianni összegzi az elmúlt hat hét gasztrokalandjánák egyik legfőbb tanulságát: Magyarország tele van csodákkal!

Ahogy Gianni Annoni korábban a Mindmegettének fogalmazott:

a gasztronómia nem elszigetelt dolog, hanem kapcsolat az ember, a táj és a közösség között. Nem csak az számít, mi kerül a tányérra, hanem az is, honnan jön, kik dolgoztak érte, és milyen történetek kapcsolódnak hozzá.

Ugyanezt erősítette meg a Magyar Nemzetnek adott interjújában Lizsicsár Miklós is. Mint elmondta, a rengeteg olyan emberrel és értékkel találkoztak útjuk alatt, amelyek addig számára is ismeretlenek voltak.

A forgatások során láttam, mennyi szeretet, mennyi munka és mennyi lelkiismeret van ezekben az emberekben. Ahogyan élnek, ahogyan dolgoznak – lenyűgöző volt. És közben egyre erősebben éreztem, Magyarországot fel kell fedeznünk, erősíteni kell magunkat. Nem máshol vannak a csodák. Itt vannak 

– fogalmazott a St. Andrea éttermek étteremvezetője.

Ezek a csodák gyakran olyan kis pontok a térképen, mint a Szent István-barlang. Aki kíváncsi, milyen élményt nyújt ez a különleges hely a felszín alatt, annak érdemes megnéznie a Gianni és Miki új részét. Inspirációt adhat egy következő kiránduláshoz is:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
