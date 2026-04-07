Gianni és Miki Borsodban: Bari Laci megmutatta, mi van a dalai mögött

A győztes sonka Megyaszóra vezette Gianni és Miki párosát, ahol az olasz és spanyol érlelési hagyomány találkozik a magyar mangalica különleges, lágy zsírjával. Útközben a miskolci Zenepalotában Bari Laci, azaz Marsall mesélt gyerekkori zenei álmairól és gasztronómiai emlékeiről.

Gianni és Miki Miskolcon Bari Lacival találkozott

Amikor a zene és az élet összeér

A beszélgetés egy játékos asszociációval indul, megtudhatjuk, mit jelent Bari Laci életében a

a zongora

a bátorság

a zenész család

az álom és

az átalakulás.

Egy ponton szóba kerül az a dal is, ami mérföldkő volt az életében. Ez Laci első saját dala, a Féltelek, ami bebizonyította számára, hogy át tudja adni az embereknek a zenén és a szövegen keresztül az érzéseit.

A beszélgetésből nem maradhatott ki a gasztronómia sem: ismét összeáll a műsorból már jól ismert képzeletbeli menü, ami ezúttal nagy meglepetéseket tartogat. Bari Laci előételnek a banánt választja, amiről megtudjuk, hogy gyerekkorában annyira szerette, hogy még a húsleves mellé is ette. A jelenlegi kedvenc már egy más irányt mutat, a vietnámi konyha újdonsága és vibráló ízei meghatározók most a zenész számára. A választott desszert azonban visszavezet a gyerekkorba, az édesanyja által készített fanta szeletre esett a választás. Szokatlan, de nagyon őszinte étlap.

A zene megment

A bemelegítő gyorskérdések után komolyabb témát is érintenek, Gianniék az identitásról is beszélgetnek. Ennek kapcsán az érzelmek intenzitása kerül a középpontba. Mit kezd valaki azzal, ha mindent többszörösen, sokkal nagyobb erővel él meg, mint a többség? Ez a hétköznapokban furcsának hat, ám a zenében nagyon is szükség van erre, mondja Bari Laci, aki ezt a „többszörös szorzót”, vagyis azt, hogy ha vidám, akkor nagyon vidám, ha szomorú, akkor nagyon szomorú, a zenében adja ki magából. De vajon tényleg megment a zene? Érdemes megnézni a teljes részt – a Gianni és Miki új részében egy érzékeny, de nagyon őszinte zenészt ismerhetünk meg:

