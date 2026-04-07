Gianni és Miki Borsodban: Bari Laci megmutatta, mi van a dalai mögött

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós megkereste már az ország legjobb kovászos kenyerét, sajtját, chilijét, kolbászát és borát, a mostani adásban pedig Magyarország legjobb érlelt mangalicasonkáját kutatják fel. A nyomok Borsodba vezetnek, ahol nem csupán az étellel, de a vidékkel és a térség egyik hírességével, Bari Lacival is megismerkedett Gianni és Miki.

Bogos Zsuzsanna
2026. 04. 07. 17:00
A győztes sonka Megyaszóra vezette Gianni és Miki párosát, ahol az olasz és spanyol érlelési hagyomány találkozik a magyar mangalica különleges, lágy zsírjával. Útközben a miskolci Zenepalotában Bari Laci, azaz Marsall mesélt gyerekkori zenei álmairól és gasztronómiai emlékeiről.

Gianni és Miki Miskolcon Bari Lacival találkozott
Gianni és Miki Miskolcon Bari Lacival találkozott

Amikor a zene és az élet összeér

A beszélgetés egy játékos asszociációval indul, megtudhatjuk, mit jelent Bari Laci életében a 

  • a zongora
  • a bátorság
  • a zenész család
  • az álom és
  • az átalakulás.

Egy ponton szóba kerül az a dal is, ami mérföldkő volt az életében. Ez Laci első saját dala, a Féltelek, ami  bebizonyította számára, hogy át tudja adni az embereknek a zenén és a szövegen keresztül az érzéseit. 

A beszélgetésből nem maradhatott ki a gasztronómia sem: ismét összeáll a műsorból már jól ismert képzeletbeli menü, ami ezúttal nagy meglepetéseket tartogat. Bari Laci előételnek a banánt választja, amiről megtudjuk, hogy gyerekkorában annyira szerette, hogy még a húsleves mellé is ette. A jelenlegi kedvenc már egy más irányt mutat, a vietnámi konyha újdonsága és vibráló ízei meghatározók most a zenész számára. A választott desszert azonban visszavezet a gyerekkorba, az édesanyja által készített fanta szeletre esett a választás. Szokatlan, de nagyon őszinte étlap. 

A zene megment

A bemelegítő gyorskérdések után komolyabb témát is érintenek, Gianniék az identitásról is beszélgetnek. Ennek kapcsán az érzelmek intenzitása kerül a középpontba. Mit kezd valaki azzal, ha mindent többszörösen, sokkal nagyobb erővel él meg, mint a többség? Ez a hétköznapokban furcsának hat, ám a zenében nagyon is szükség van erre, mondja Bari Laci, aki ezt a „többszörös szorzót”, vagyis azt, hogy ha vidám, akkor nagyon vidám, ha szomorú, akkor nagyon szomorú, a zenében adja ki magából. De vajon tényleg megment a zene? Érdemes megnézni a teljes részt – a Gianni és Miki új részében egy érzékeny, de nagyon őszinte zenészt ismerhetünk meg:
 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
