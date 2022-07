A liberális hegemóniának vége a könyvesboltokban

Amikor a jobboldal új korszakot építve maga is beszállt a harcba, hirtelen felbolydult az egész méhkas. Először jöttek a konzervatív vezetésű színházak, majd egyetemek, most pedig a könyvkiadásunk szárnyal! Gondoljunk csak arra, micsoda tudástárat épít épp a Századvég, az MCC Press, a KKTK, a Kairosz és még sorolhatnánk azon kiadókat, amelyek nekiláttak feldolgozni a fél évszázados hátrányt a szellem hazahozatalában, vagy az itthoni gondolat szabadjára engedésében. Cortés, Dávila, Molnár Tamás, de Maistre, micsoda nevek jelennek meg most magyarul…

Ez a páratlan munka azonban nem tetszik mindenkinek. A könyvesboltok polcai a „Filozófia” részlegen már nem csupán Lukács György, Heller Ágnes, vagy más, legkevésbé sem konzervatív gondolkodó műveitől roskadoznak, hanem helyet kérnek a cáfolataik, az alternatíva, így hozva pluralizmust az olvasónak. Ezt persze csak az gyűlöli, akinek olyan gondolatai vannak, amelyek cáfolhatók, s így az igazságáról hamar kiderül, hogy nem más, mint áltatás. A legitim pontokat ugyanis az igazság nem sérti.

Aki tehát most az ellen szól, hogy a Libri polcain megtörik a progresszív hegemónia, az csalni akar és hazudni.

Borítókép: Illusztráció egy zalai könyvesboltból. (Fotó: Zalai Hírlap)

