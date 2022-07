Könyvek, díjak, tervek

Szemadám György Marco Polótól Nikola Tesláig című könyvét Persányi Miklós biológus, a Fővárosi Állat- és Növénykert korábbi igazgatója mutatta be, az általa jegyzett A legszebb majom című kötetet pedig Szemadám György méltatta. Persányi Miklós hangsúlyozta: a tudományos alapossággal létrehozott tanulmánykötet nemcsak azt bizonyítja, hogy szerzője jeles képzőművész, de azt is, hogy tudományos szempontból is felkészült író. Szemadám György pedig egy polihisztor tudós remek stílussal megírt kötetét ajánlotta a jelenlévők és az olvasók figyelmébe.

A rendezvényen adják át a Samu Géza-díjat, amelynek megálmodója Makovecz Imre világhírű építőművész volt, aki annak idején célul tűzte ki, hogy megóvja és továbbörökítse a fiatalon elhunyt Samu Géza szobrászművész hagyatékát. A díjat 2005-ben adták át először. Az elismerést odaítélő Samu Géza Művészeti Alapítvány kuratóriuma idén Gilly Tamás szobrászművészt tartotta a díjra méltónak.

Karmó Zoltán egyetemi docens laudációjában Gilly Tamást ösztönös formavilágú, sokoldalú szobrászként mutatta be, aki másodmagával jelenleg az ország legfontosabb bronzöntödéjét vezeti. A 2009-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomát szerzett fiatalember olyan szimbolikus jelentésű műveket alkot, melyeknél a tudatalatti mélyéből felbukkanó archaikus motívumok figyelhetők meg.

A díjátadót követően Vashegyi György, az MMA elnöke bejelentette: az akadémia életében lezárult az első tíz köztestületi esztendő, amely elsősorban az építkezésről szólt. Mostantól a Magyar Tudományos Akadémiával közösen, a főváros mellett a vidéki városokra és településekre kíván az akadémia koncentrálni. Hozzátette, hogy a két akadémia soha nem látott összhangban dolgozik majd a magyar művészeti élet fellendítése érdekében. Mindezt Richly Gábor főtitkár is megerősítette, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az MMA országosan kíván programjaival jelen lenni a honi művészeti életben. A tervek szerint a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve hét regionális központot alakítanak ki, amelyek lefedik az országot és a határon túli tömbmagyarság legfontosabb területeit is.

Borítókép: Jó hangulatban zajlott a Magyar Művészeti Akadémia Makovecz Imre utcai akadémiai szalon sorozatának június végi záróeseménye (Fotó: MMA)