Mitől félnek a krúdys diákok szülei?

Kifordult magából a világ. A Krúdy iskolások szülei csak félve mertek a Hír TV és a Mediaworks Hírcentrumának kamerái elé állni és elmondani néhány részletet a 15 éves diákot elcsábító pedagógiai asszisztens ügye kapcsán. Még csak nem is a véleményüket kérdezték, csupán a tényeket, például hogy mikor hallottak először B. Zsolt ügyéről. Erről is csak kitakart arccal és elváltoztatott hanggal voltak hajlandóak beszélni. Eközben B. Zsolt folyamatosan tölti fel a világhálóra a magyarázkodó videóit. Mintha minden pont fordítva lenne ebben az ügyben.

Kérdés, hogy a szülők mitől vagy kitől félnek? Milyen világban élünk, hogy egy ilyen témában nem merik elmondani a történetüket vagy az érzéseiket?

Pedig bennük és sokan másokban is felment a pumpa, hiszen az iskolai botrány olyan kérdéseket vet fel, hogy egyáltalán, hogy a fenébe jut el egy 40 éves felnőtt ember addig, hogy úgy dönt, leszólít egy kiskorút? Hol teheti ezt meg? Valószínűleg az iskolában. És ha már kapcsolatba kerültek, miről beszélgetnek? Hogy „mi volt a suliban”, akárcsak egy szülő-gyerek viszonyban? És akkor ne mondja vagy gondolja az ember, hogy „pedofil”?

Akárhogy is forgatom a fejemben a dolgot, elképzelhetetlen. Ha pedig szülőként szembesülnék azzal, hogy az én gyerekemre utazik az illető pedagógiai asszisztens, megkeserülné a dolgot. Aztán valószínűleg én is. De ezt a véleményt még kamera előtt is fel lehet vállalni.

Borítókép: B. Zsolt (Fotó: Facebook)

