Miután idén áprilisban kiderült, hogy Magyarország az eddigieken felül több földgázt kíván venni Oroszországtól és Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Moszkvába utazott tető alá hozni a megállapodást, a liberálisok földhöz verdesték magukat dühükben. Az ukrán kormány még ennél is tovább ment és minden bizonnyal az ukrán-magyar diplomácia-történet valaha volt leggusztustalanabb megjegyzését tette.

A magyarok fizetnek azért a késért, amellyel ukrán katonák fejét vágják le az oroszok

– nyilatkozta Oleg Usztenkó, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója a Politicónak. Usztenkó ezzel arra a videóra utalt, amely akkoriban keringett az interneten, és amelyen egy ukrán katona bestiális és gyomorforgató kivégzésének felvétele volt. – Vaknak kell lenni ahhoz, hogy ne lássák, hogy milyen bűncselekményeket szponzorálnak. Az orosz gáz vásárlásával még több lehetőséghez jut Oroszország, hogy eszkalálni tudja a háborút – mondta Usztenkó.

Mindezen nyilatkozatok fényében kíváncsian várjuk, hogy mi lesz Ukrajna és liberális barátaink véleménye arról, hogy 2023 első félévében az Amerikai Egyesült Államok 416 tonna dúsított uránt vásárolt Oroszországtól, ami 2,2-szerese a tavalyi mennyiségnek? A mostani adásvétel ellenértéke hozzávetőlegesen 700 millió dollár, ami 2002 óta a legmagasabb érték.

Vajon Ukrajna felelősségre vonja-e ezért a Biden-kormányzatot?

Vajon a liberális média most is eszét vesztve a földhöz csapkodja-e magát dühében? Vajon lesz-e erkölcsi kioktatás a Biden-kormányzat számára a The New York Times oldalain? Vajon a nyugati világ vezetői befejezik végre az ostoba képmutatást, amivel sokadszorra buknak le? Sajnos ezek csak költői kérdések, amelyekre mind tudjuk a választ.9

