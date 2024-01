Ebből balhé lesz, Krausz Gábor keményen kiállt Orbán politikája mellett

Krausz Gábor sztárséf adott egy tartalmas interjút a Mandinernek, amelyben sok mindenről beszélt, a Tóth Gabival történt szakításáról, a karrierjéről és természetesen közéleti témákat is érintettek. Krausz a kormány családtámogatási politikájáról is véleményt mondott. Nem titkolta, pozitívnak ítéli:

„[…] Úgy gondolom, nem lehet vitatni azt a tényt, hogy az előző tizenhárom évben rengeteg segítséget kaptak a magyar családok, ezt a mindennapjainkban is tapasztalom, és a környezetünkben is érzékelem. Sokan döntenek a családalapítás mellett, és azt látom, akik korábban csak egy gyermeket terveztek, most másodikat, sőt harmadikat is vállalnak a támogatásoknak köszönhetően. Ezek az intézkedések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ki­számíthatóbban, biztonságosabban tudjanak tervezni a családok. Ez a politikai hozzáállás szerintem dicséretes, és a szándék is látszik mögötte, vagyis hogy minél többen legyünk mi, magyarok, amivel messzemenőkig egyet tudok érteni.”