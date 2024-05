Tordai Bence durván beleszállt a Fideszbe, nem volt elég neki, amit a fradistáktól kapott

Tordai elvtárs szavaival ellentétben az a helyzet, hogy a mikroszkóp alatt sem látható támogatottságú pártjának csak úgy sikerült a túlélést biztosítania, hogy behódolva Gyurcsány Ferencnek, betagozódott a DK alá, saját maradék kis önállóságát is végleg felszámolva. Tehát nem a Fidesz fáradt el, hanem gyakorlatilag megszűnt a párt, ahol Tordai politizált. Természetesen, mint megélhetési politikus ennek örül, hiszen így talán meg tudja tartani a saját egzisztenciáját.

Nem csoda, hogy pánikolt a pártja zuhanórepülése miatt. Nemrég ugyanis a Fővárosi Törvényszék után a Kúria is igazat adott a Budapest Főváros Kormányhivatalának, amiért elutasította a párbeszédes politikus II. kerületi ingatlanára a hatósági bizonyítvány iránti kérelmét. A kormányhivatal helyes döntését a bíróság által kirendelt szakértő véleménye is alátámasztotta. A fővárosi kormányhivatal korábban azért utasította el Tordai Bence ingatlanára a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, mert a párbeszédes politikus egyszerű bejelentés alapján történt építkezése jogellenes és szabálytalan volt.

Kis Ferenc kollégám korábbi cikkében használt remek mondatát felidézve, a baloldalon évek óta zajlik a legellenszenvesebb politikus címért kiírt verseny, amiben Tordai Bence egészen jól állt eddig is, de most biztosra akart menni, ezért úgy döntött, mond egy igazán „ütőset”, és Fekete-Győr Andrást védve beleszállt a fociultrákba a pirotechnikai eszközök használata miatt. Meg is kapta érte a magáét a szurkolóktól.