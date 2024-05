Durva titok derült ki Noárról, Hajdú Péter leleplezte a pénzéhes megmondóembert

Azonban Noár visszamondta az indulást a következő indokkal:

„Nem kaptam volna meccspénzt, így 3 meccset ingyen bunyóztam volna, illetve az volt a mondás, hogy a meccspénzt is a felkészülési pénzből kell megoldani. Másrészt nagy meglepetés volt, amikor az első tárgyaláson szemben ült velem Hajdú Péter. Mint később megtudtam, ő is a Hell igazgatótanácsának tagja, ő is masszívan részt vesz ennek a szervezésében. Nekem semmi dolgom Hajdú Péterrel, ráadásul a Varga Judit-interjú után extrán összetettem a kezem, hogy nem kell részt vennem egy olyan programban, amihez ennek az embernek köze lesz”

Hajdú Péter ezek után elmondta a valóságot, leleplezte a pénzéhes megmondóembert:

„[…] Sem ő, sem a managere nem említette a tárgyalások alkalmával, hogy problémájuk lenne a személyemmel. Egy dolgot szerettek volna: még több pénzt. Nettó 15 millió forint Molnár Áronnak nem volt elég a felkészülésre. Megjegyzem, hogy tíz ország összes celeb versenyzői közül, egyedül neki nem! Ha Molnár Áron megkapta volna az általa kért összeget, akkor már nem számított volna, hogy én is lehetőséget kaptam, mint műsorkészítő a produkcióban! Akkor már nem kellett volna összemosni egy független magyar cég által megálmodott és megvalósított nemzetközi ökölvívó versenyt a politikával!”