Tüttő Kata súlyos hibát vétett, sokba fog ez kerülni Gyurcsányéknak

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője korábban lapunknak a következőket mondta el erről:

„A dollárbaloldal pártjai között igen nagy a versengés azért, hogy ki tudhatja magáénak a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztésének kétes dicsőségét. Még tavaly áprilisban Gyurcsány Ferenc, illetve Molnár Csaba DK-s EP-képviselő is azzal dicsekedtek, hogy gátolják a pénzek kifizetését, utóbbi egyenesen hazafias kötelezettségének nevezte ezt. Most pedig az Action for Democracy jóvoltából a Karácsony Gergely-féle Budapestről derült ki, hogy lobbizott a pénzek ellen. Úgy tűnik, hogy a dollárbaloldal szereplői valóban ettől remélnek népszerűséget az ellenzéki keménymagon belül, ezért is igyekeznek egymást túllicitálni".

Ennyit Tüttő Kata hitelességéről.

A szocik régi-új favoritja korábban többször kiverte már a biztosítékot az embereknél, először akkor, amikor a válság kellős közepén, 2021-ben a saját közösségi oldalán dicsekedett el azzal, hogy a milliomosok kedvenc, méregdrága hobbiját, az úgynevezett tengervízi lovaglást választotta nyaraláskor. Majd azzal hívta fel magára a figyelmet, szintén közfelháborodást keltve, hogy spórolásra, egészen pontosan kevesebb autózásra kérte a budapestieket, miközben ő maga is rendszeresen így közlekedik. De volt, hogy rúdtáncmutatvánnyal szándékozott elkápráztatni a szavazókat, ez a kétes teljesítménye be is került a legnépszerűbb rá irányuló Google keresésekbe is, amit büszkén mutogatott.