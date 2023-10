Tüttő Kata magyarázza a bizonyítványt, nem rúdtánc volt a videón

Január óta rúdtáncol, bár az valójában nem is rúdtánc, hanem rúdfitnesz – magyarázta Tüttő Kata a Mandinernek azt a videót, amelyet nagyjából egy hete töltött fel nyilvános Instagram-oldalára. Arra nem tért ki, hogy ez mennyiben kapcsolódik főpolgármester-helyettesi pozíciójához, de egészen érzékeny információkat is megosztott a publikummal:

Itt vagyok 43 évesen, éppen készülök arra, hogy a petefészkem kiürül, jön egy perimenopauza és egy menopauza. Elmentem egy csontsűrűség-vizsgálatra, és kiderült, hogy nem tartok ott csontsűrűségben, ahol kellene.

Kijelentette azt is, hogy egyetlen dolog van, amivel lehet javítani a helyzeten, az pedig a súlyzós edzés – igaz, erről nem töltött fel képet, a mellékelt ábra szerint inkább a saját testsúlyával dolgozik. „Az a célom, hogy megfelelő súllyal és megfelelő csontsűrűséggel fussak neki a menopauzának. Ezért választottam, ezért csinálom” – részletezte.

Arra a kérdésre, hogy milyen hosszú távú tervei vannak, esetleg láthatjuk-e versenyeken, csak annyit mondott, hogy 99 évesen meg akarja mászni a Kékest. Közben Karácsony Gergely helyettese, amikor éppen nem rúdtáncol, az Európai Parlamentbe készül. A főpolgármester-helyettesről korábban is lehetett tudni, hogy nem veti meg a különleges hobbikat, korábban arról is írtunk, hogy Görögországban kilovagolt a tengerből.