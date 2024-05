Az RTL egykori sztárja lerántotta a leplet a Pressman-bébik szörnyű titkáról

Ez a rendezvény és a hullámai ismét bebizonyították, hogy a haladó gondolkodású liberálisok úgy gondolkoznak, hogy aki nincs velük, az ellenük van. Ezt képviselték mindig. Szerintük csak egy igazság létezik, az övék, és akinek egy kicsit is eltér a véleménye, az már egy buta, primitív, tehetségtelen pária. Azt használták ki álnok módon annak a bizonyos tüntetésnek a szervezői, hogy a gyermekek védelme egy közös ügy, mindenki egyetért vele. Aki azonban átlátott a szitán, és pontosan tudta, hogy a gyerekvédelem csupán egy ürügy a kormányellenes fellépésre, és nem volt hajlandó a nevét adni a rendezvényhez, nyomban számkivetett lett a szemükben.

Ezzel a jelenséggel párhuzamosan a kormánnyal finoman fogalmazva nem éppen szimpatizáló amerikai nagykövet, David Pressman elkezdte magához édesgetni a nagy nézettségnek örvendő influenszereket és népszerű közéleti figurákat. Tavaly nyáron az amerikai nagykövet a pride alkalmából meghívott magához több magyarországi tartalomgyártót, ahol kedélyesen elbeszélgettek a világ és Magyarország dolgairól. Azóta több ehhez hasonló esemény is volt a nagykövetnél, amikről a Magyar Nemzet is beszámolt.

Dancsó Péter, az RTL korábbi sztárja, ismert influenszer, a Videómánia csatorna tartalomkészítője legújabb videójában lerántotta a leplet a Pressman-bébik szörnyű titkáról:

„Jogos lehet a kérdés: vajon miért járkálnak ennyien az amerikai nagykövetségre? Mi hasznuk lehet abból, hogy egy fotólehetőséggel támogatják egy idegen ország érdekeit? Mi a hosszú távú célja az amerikai nagykövetnek, hogy olyanokkal smúzol, akiket könnyű lenyűgözni egy fontosnak tűnő estebéddel? Lehet azt mondani, hogy ártalmatlan ismerkedés történik, ahogy azt a naiv Pamkutya el is hiszi. Természetesen nem úgy kezdődik a politikai agitáció, hogy rögtön megmondják, mit kell tenned. Hosszú távon, szép lassan édesgetik maguk mellé az influenszereket, hogy később már maguktól is posztoljanak olyanokat, amik az érdekeikkel azonosak. Egyre több tartalomgyártóról, influenszerről van szó, akik előtte nem is politizáltak, de az utóbbi években olyan szektaépítés történt az interneten, hogy már ők sem kerülhetők ki.”