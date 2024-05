Az Orbán-gyűlölő Czutor Zoltán beletörölte a lábát a saját hazájába

A Belmondo együttes frontembere, amellett, hogy megrögzött baloldali megmondóember, Orbán egyik leghangosabb és legnagyobb kritikusa, saját magát nagyon nagyra tartja. Olyannyira, hogy a következőket mondta korábban a Borsnak Azahriah-ról, természetesen a politikát sem kihagyva a mondandójából:

„Én nagyon sok esélyt adtam a dalainak. Sokszor újrakezdtem, hogy zenében, szövegben is megpróbáljam felfedezni, ráérezni. Sajnos semmivel nem tudott meglepni, lelkesíteni, tehát megvenni sem. Sokszori próbálkozás után is az az érzésem, hogy zavarba ejtően gyenge, átlátszó, ötlettelen és proli. Persze nyilván stadionkoncert, meg minden. De ugyanennyi erővel zseni Zámbó Jimmy, Orbán Viktor vagy Majka is, hiszen milliók imádják őket is. Mivel az igazságnak egyáltalán nem kritériuma az igazság népszerűsége, a kedvelőinek legyen elég elfogadtatni azt, hogy népszerű! Azt azért már mégse kelljen, hogy jó is!”

Czutor, aki korábban az RTL Nyerő Páros című műsorában is szerepelt, pályafutása során természetesen meg sem közelítette Azahriah sikereit. Talán némi gúnnyal úgy is fogalmazhatunk, hogy egész élete során nem voltak annyian a fellépésein, mint ennek a 21 éves srácnak egy-egy koncertjén, mégis fröcsögve ugrott neki az énekesnek és természetesen Orbán Viktornak is egyben. Mert Czutor olyan, mint a viccbeli Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe. Mindenről is Orbán tehet.