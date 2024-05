Juszt hatalmas öngólt lőtt Magyar Péter baloldali tüntetése kapcsán

Vasárnap Debrecenben tüncizett a dollárbaloldal új figurája, Magyar Péter. Mint ismert, a debreceni Fidesz áthúzott nadrágszíjat ábrázoló plakátokat helyezett ki a demonstráció helyszínén. A nadrágszíjas grafika mellett a „Debrecenben tiszteljük az édesanyákat” feliratú plakátokat is kihelyeztek, utalva ezzel a Varga Judit által a Frizbi című műsorban elmondottakra és arra is, hogy a baloldali politikus anyák napjára szervezte a debreceni tüntetését. Ez természetesen megihlette Jusztot is, és azonnal beleszállt Kósa Lajosba, és segítségére sietett az elvtársának:

„A Fidesz sziporkázó szellemóriása, Mr. 20% ismét beszólt. Imigyen: »Anyák napjára politikai demonstrációt nem szervezünk.« Jól van, Lajoska. Értjük. Anyák napjára csak lejáratónak szánt plakátokat tervezünk, készítünk, s az éj leple alatt elárasztjuk vele a várost. Tesszük mindezt büszkén, még alá is írjuk. Igen, hogy mindenki tudja – én, Kósa Lajoska vagyok a hülye.”