Ebből baj lesz: Dobrev Klára magára haragította az Orbán Viktor Akciócsoport harcias amazonjait

Ők is kiborultak, most is hozzájuk rohanok, kibeszélni ezt a nőszemélyt. Ahogy mondani szokták pestiesen, Klárika nagyon vakon van. A mostani interjúban rákérdezett a riporter arra, hogy miként képzeli azt, hogy a mostani választás után megbukik az Orbán-kormány. Jött is rá a válasz:

„2006-ban Gyurcsány Ferenc vállalta a politikai felelősséget azzal, hogy bizalmatlansági szavazást kért maga ellen a parlament előtt. Megkapta a bizalmat a koalíciós párttól is, és így folytatta kormányzást. […]”

Még a kérdező is meglepődött Dobrev döbbenetes válaszán, és kiemelte, hogy ilyen bizalmatlansági indítványt éppenséggel Orbán Viktor is kérhetne maga ellen, biztos, hogy a kétharmados többség kiállna mellette. Majd feltette azt a kérdést is, hogy szerinte nem így történne?

Erre Dobrev a következőket válaszolta:

„Gondolom, hogy nem. […] Van egy pillanat, amikor elindul egy hólabda, és lavina lesz belőle. Ma kínos fideszesnek lenni, nem tudnak már összeszervezni egy békemenetet sem. Lehet látni, hogy nyögvenyelősen megy, majdnem háromszor annyi ajánlást adtunk le, mint a Fidesz.”