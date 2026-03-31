Rákosista pancser projekt

Nem világos, miért vannak annyira a plafonon és tagadják kézzel-lábbal azt az energiapolitikai tervezetet, amit a Tisza Párt volt belső körös szakembere, Csercsa Balázs tett közkinccsé. Hiszen nincsen abban semmi olyasmi, amire a fő-fő gazdasági szakemberük, a tiszás pancser projekt bábája, Kapitány István, a Shell egykori alvezére ne utalt volna egyértelműen az általuk nyálcsorgatva áhított kormányra kerülésük esetére. Úgyhogy abszolút felesleges a fél balos médiának ijedten lihegve cikkeket közölnie arról, hogy semmi nem igaz az egész nyilvánosságra hozott programból és minden csak a kormány és sajtójának az ármánya.

Azonnal idézték természetesen a legfőbb vezérüket, az ájulásig tisztelt Magyar Pétert is, aki közösségi oldalán megnyugtatta őket: hazugság az egész, „egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból”. Odáig már nem ereszkedett le persze minden brüsszeliták cárja, hogy egyenként cáfolja a program legfontosabb pontjait, miszerint

kormányra kerülve kivezetnék a védett üzemanyagárakat, írmagja sem maradna a rezsicsökkentésnek, rövid úton beszüntetnék az olcsó orosz energiahordozók behozatalát, átállítva a Mol százhalombattai olajfinomítóját a drágább és sokkal nehezebben beszerezhető nyugati kőolaj feldolgozására. Mint ahogy azt sem kísérelte meg cáfolni, hogy bevezetnék mindennek anyagi fedezetére a magyar háztartások megadóztatását jelentő efát, az úgynevezett energiafüggetlenségi adót.

De hát mit is cáfolt volna a baloldali gagyi vezér, ha egyszer maga Kapitány István árulta el kendőzetlen őszinteséggel a nagy projektet, amikor kinyilatkoztatta: sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra. Elmondta: ártalmas szerinte az állami beavatkozás. Úgy fogalmazott: amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni. Igen? Tényleg? Ez az ember közgazdász vagy csak játssza, hogy az? Hisz az egész gazdaságtörténet arról szól, hogy az ember mindig, úgymond, belenyúlt a gazdaságba. Ha nem így lett volna, máig a halászó-vadászó-gyűjtögető életmódnál tartanánk.

Nyilván Kapitány elvtárs is hallott már John Maynard Keynesről, az amerikai New Deal szellemi atyjáról, illetve az elmélete alapján Franklin D. Roosevelt elnök tanácsadói által kidolgozott gazdaságpolitikáról, amivel kirángatták az Egyesült Államokat a világgazdasági válságból. Hát az elég komoly belenyúlás volt a gazdaságba, nem?

Vagy Keynes és Roosevelt is hülye volt? Az a szövege is párját ritkítja a volt Shell-vezérnek, hogy az energiabeszerzést is diverzifikálni akarnák azzal, hogy leválasztanák a magyar gazdaságot az orosz kőolajról és földgázról. Ez érdekes. Eddig úgy tudtuk, hogy a diverzifikáció a beszerzés több lábra állását jelenti, nem pedig azt, ha a forrásokat leszűkítik. Nem uni- vagy monofikációra gondolt inkább?

De vajon igazi közgazdász-e Kapitány az iméntiek alapján? Vagy csak egy olyan dilettáns szereplő, aki az ötvenes évek embertelen módszerein is túl akarna tenni a globalista Gagyi Párt vezérével karöltve?

Nota bene: még Rákosi Mátyás sem merte a lakossági megtakarításokat ilyen durván elvonni, megcsapolni. Márpedig az energiafüggetlenségi adóval és a többi brutális megszorító intézkedéssel a kommunisták túlszárnyalására készülnek. A lakosságnak nem csupán a kizsebelését, hanem egyenesen a kifosztását célozták meg, amihez képest a padláslesöprés kutyafüle volt.



